Hiru pertsona larri zauritu dira Karrantzan, bi autoren arteko istripu batean

Bi autok aurrez aurre talka egin dute BI-630 errepidean, Ambasaguas auzoan, eta errepidea itxita egon da 22:30 eta 03:30 bitartean.

EITB

Hiru pertsona larri zauritu dira bi autok Karrantzan (Bizkaia) izandako istripu batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Autoek aurrez aurre jo dute BI-630 errepidean, 22:30 aldera, Ambasaguas auzoan.

Bi ibilgailuetako bat irauli egin da eta hiru pertsona larri zaurituta eraman dituzte Gurutzetara.

Errepidea itxita egon da 03:30era arte, ibilgailuak bertatik eraman eta bidea garbitzeko.

