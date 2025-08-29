Herido un niño de 9 años tras caerse de una villavesa en marcha por un fallo mecánico

Un niño de 9 años ha resultado herido leve este viernes en Pamplona tras caer de una villavesa en marcha debido a un fallo mecánico en la puerta del autobús urbano, según ha informado SOS Navarra.



El accidente se ha producido a las 14:04 horas en la calle Sadar, cuando la puerta del vehículo se ha abierto de manera imprevista y el menor, que se encontraba apoyado en ella, ha caído al exterior. El niño ha quedado enganchado a la puerta y ha sido arrastrado varios metros hasta que el conductor ha logrado detener el autobús.



Hasta el lugar han acudido una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de la Policía Municipal de Pamplona. El menor ha sido trasladado al área de pediatría del Hospital Universitario de Navarra con contusiones y abrasiones, de carácter leve.



La Policía Municipal ha inmovilizado la villavesa para que sea sometida a una revisión técnica y se subsane la avería en la puerta.