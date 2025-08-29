Istripua
9 urteko haur bat zauritu da martxan zihoan villavesa batetik erorita, akats mekaniko baten ondorioz

Istripua 14:04an gertatu da, Sadar kalean. Ibilgailuko atea ustekabean ireki da, eta adingabea, atearen kontra zegoena, kanpora erori da. Haurra ateari katigatuta geratu da, eta hainbat metroz arrastan joan da, harik eta gidariak autobusa gelditzea lortu duen arte.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

9 urteko haur bat arin zauritu da ostiral honetan Iruñean, martxan zihoan villavesa batetik erorita, autobusaren atean izandako akats mekaniko baten ondorioz, SOS Nafarroak jakitera eman duenez.

Istripua 14:04an gertatu da, Sadar kalean. Ibilgailuko atea ustekabean ireki da, eta haren kontra jarrita zihoan adingabea kanpora erori da. Haurra ateari katigatuta geratu da, eta hainbat metroz arrastaka joan da, harik eta gidariak autobusa gelditzea lortu duen arte.

Bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat eta Iruñeko udaltzainak bertaratu dira. Adingabea Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko pediatria arlora eraman dute, kolpe eta urradura arinekin.

Udaltzaingoak ibilgetu egin du autobusa, azterketa teknikoa egin eta atean duen matxura konpondu bitartean.

Iruñea Nafarroa Trafiko Istripuak Umeak Gizartea

