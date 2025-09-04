Herido grave un menor de 13 años tras sufrir un accidente con un quad en Villatuerta

Un menor de 13 años ha resultado herido grave la madrugada del jueves tras salirse de la vía el quad en el que circulaba por un camino rural, en el paraje denominado Regacho de Arantzadia, en Villatuerta.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro pasadas las 00:30 horas del jueves. Hasta el lugar se han movilizado varios equipos médicos y patrullas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de las comisarías de Estella y Pamplona de la Policía Foral.

La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado al menor, que sufre politraumatismos con pronóstico grave, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Pamplona investigan las causas del siniestro.