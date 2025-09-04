NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Herido grave un menor de 13 años tras sufrir un accidente con un quad en Villatuerta

El siniestro se ha producido en un camino rural, en el paraje denominado Regacho de Arantzadia, pasadas las 00:30 horas de la madrugada de este jueves. 

Euskaraz irakurri: 13 urteko mutiko bat larri zauritu da Villatuertan, quad batekin istripua izan ostean
author image

EITB

Última actualización

Un menor de 13 años ha resultado herido grave la madrugada del jueves tras salirse de la vía el quad en el que circulaba por un camino rural, en el paraje denominado Regacho de Arantzadia, en Villatuerta.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro pasadas las 00:30 horas del jueves. Hasta el lugar se han movilizado varios equipos médicos y patrullas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de las comisarías de Estella y Pamplona de la Policía Foral.

La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado al menor, que sufre politraumatismos con pronóstico grave, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Pamplona investigan las causas del siniestro.

Navarra Accidentes de Tráfico Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus

El espectáculo titulado "Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une" hará un repaso visual de los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música. Contará con invitados como el diputado general de Álava Ramiro González, la alcaldesa de la ciudad Maider Etxebarria y el director general de EITB Andoni Aldekoa. Podrá seguirse a partir de las 21:30 horas en Radio Vitoria, eitb.eus y la plataforma GUAU. 
BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Palestinarekin Elkartasuna llama a concentrarse esta tarde en Bilbao en solidaridad con los detenidos en las protestas en La Vuelta

El colectivo ha calificado la suspensión del final previsto en la Gran Vía de Bilbao como "una victoria a favor del pueblo palestino" que cree que "puede ser un primer paso para la expulsión del equipo sionista IPT". Asimismo, ha lamentado que el consejero de Seguridad Bingen Zupiria "criminalice acciones en favor de Palestina".
Cargar más