Estabilizado el incendio forestal de Urraúl Alto
Continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres. El fuego comenzó el sábado, en un campo cosechado sin empacar.
El incendio forestal de Urraúl Alto, en Navarra, ha sido ya estabilizado por los efectivos que se encuentran en el terreno. En este momento, continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres.
Los servicios de emergencia han trabajado desde la mañana este domingo en las labores de extinción en el incendio. En este sentido, cuatro brigadas de bomberos han permanecido en la zona durante toda la noche, tratando de sofocar las llamas.
El fuego se originó el sábado, en un campo cosechado sin empacar, pero poco después se extendió a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fé. Además, el terreno es muy escarpado y resulta muy difícil actuar por tierra, por lo que los mayores esfuerzos se han realizado por aire.
Según ha informado SOS Navarra el aviso se recibió a las 14:19 horas del sábado, y en un primer momento se desplazaron hasta el lugar efectivos de los parques de Bomberos de Sangüesa, Cordovilla y Navascués.
A lo largo de la tarde de este sábado han estado trabajando dos helicópteros del Gobierno Navarra y otros siete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No obstante, todos los medios aéreos que se habían desplazado hasta la zona para colaborar en esas tareas se han retirado cuando las condiciones de visibilidad no les han permitido continuar trabajando.
Por la noche han estado trabajando en esa zona una brigada del parque de Estella, otra del parque de Burguete y dos brigadas del parque de Tafalla.
Según ha informado 112-SOS Navarra, los bomberos están siendo relevados de manera progresiva desde este domingo a las 08:00 horas. Allí se han movilizado de nuevo los dos helicópteros del Gobierno de Navarra y, a partir de las 10:00 hroas, se vuelto a incorporar los dos helicópteros del MITECO.
Además, guardas de Medio Ambiente y la Policía Foral intervienen también en la zona.
Más noticias sobre sociedad
Un fuego calcina cuatro contenedores y daña un coche y la fachada de una vivienda en Zorroza
El incendio, registrado en la madrugada de este domingo en el barrio bilbaíno, no se ha dejado heridos.
Emakunde llama a "consolidar los avances" y a seguir dando pasos hacia un alarde "sin exclusiones" en Hondarribia
La directora y la secretaria general del Instituto estarán presentes el lunes en la localidad para mostrar su apoyo al alarde igualitario.
Cuatro brigadas permanecerán durante la noche en la extinción del fuego en Urraúl Alto
SOS Navarra ha recibido el aviso del fuego a las 14:19 horas. Las llamas se han declarado en un principio un campo cosechado sin empacar pero que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera.
Vuelve a acelerarse la homologación de títulos universitarios para personas migrantes
Después de 10 meses de bloqueo, se ha vuelto a acelerar la homologación de los títulos universitarios de las personas migrantes. A pesar de ello, las asociaciones que ayudan a estos piden que las competencias se transfieran a Euskadi, para así poder acelerar el proceso.
Más de 4000 personas y 31 sidrerías en el Sagardo Eguna de San Sebastián
Los productores han ofrecido al público sus mejores sidras de la cosecha 2024, de la que se han servido cerca de 6000 botellas, acompañadas de una variedad de pintxos de chorizo, tortilla de bacalao y queso, en un ambiente festivo amenizado por trikitilaris y bertsolaris.
Bomberos de Navarra tratan de sofocar un incendio forestal declarado en Urraúl Alto
El incendio se ha iniciado en la tarde de este sábado en una zona forestal de Urraúl Alto. Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo.
Rescatado en helicóptero un escalador de 30 años en Untzillaitz tras precipitarse de una altura de 8 metros
En la parte sur del monte, el hombre de 30 años ha caído desde una altura de 8 metros y, rescatado en helicóptero, ha sido trasladado al hospital de Cruces.
Israel-Premier Tech borra el nombre del país del maillot
El equipo ciclista israelí ha justificado el cambio como medida de “seguridad”, tras las continuas protestas en apoyo a Palestina.
Detenido por agredir sexualmente a su ex pareja en un parque de Vitoria-Gasteiz
El arrestado, un hombre de 41 años, ha sido detenido en el parque de Arriaga tras ser sorprendido por testigos y permanece en la cárcel por orden judicial.