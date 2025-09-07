El incendio forestal de Urraúl Alto, en Navarra, ha sido ya estabilizado por los efectivos que se encuentran en el terreno. En este momento, continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres.

Los servicios de emergencia han trabajado desde la mañana este domingo en las labores de extinción en el incendio. En este sentido, cuatro brigadas de bomberos han permanecido en la zona durante toda la noche, tratando de sofocar las llamas.

El fuego se originó el sábado, en un campo cosechado sin empacar, pero poco después se extendió a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fé. Además, el terreno es muy escarpado y resulta muy difícil actuar por tierra, por lo que los mayores esfuerzos se han realizado por aire.

Según ha informado SOS Navarra el aviso se recibió a las 14:19 horas del sábado, y en un primer momento se desplazaron hasta el lugar efectivos de los parques de Bomberos de Sangüesa, Cordovilla y Navascués.

A lo largo de la tarde de este sábado han estado trabajando dos helicópteros del Gobierno Navarra y otros siete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No obstante, todos los medios aéreos que se habían desplazado hasta la zona para colaborar en esas tareas se han retirado cuando las condiciones de visibilidad no les han permitido continuar trabajando.

Por la noche han estado trabajando en esa zona una brigada del parque de Estella, otra del parque de Burguete y dos brigadas del parque de Tafalla.

Según ha informado 112-SOS Navarra, los bomberos están siendo relevados de manera progresiva desde este domingo a las 08:00 horas. Allí se han movilizado de nuevo los dos helicópteros del Gobierno de Navarra y, a partir de las 10:00 hroas, se vuelto a incorporar los dos helicópteros del MITECO.

Además, guardas de Medio Ambiente y la Policía Foral intervienen también en la zona.