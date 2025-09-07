SUTEA
Egonkortu dute Urraulgoitin piztutako baso-sutea

Aireko eta lurreko suhiltzaileek lurra freskatzeko lanetan jarraitzen dute. Sutea larunbatean piztu zen, uzta bildu gabe zuen sail batean.

Uralgoitiko baso-sutea
18:00 - 20:00

Sutea Urraulgoitin (Nafarroa). Argazkia: Nafarroako Suhiltzaileak

author image

EITB

Azken eguneratzea

Egonkortu dute Urraulgoitiko (Nafarroa) baso-sutea, baina aireko eta lurreko suhiltzaileek lurra freskatzen jarraitzen dute, sutea berriro piztu ez dadin.

Larrialdi zerbitzuak goizean goizetik egon dira lanean sutea itzaltzeko asmoz. Horiekin batera, lau suhiltzaile brigadak gau osoa eman dute inguruan, sugarrak itzaltzen.

Sua uzta bildu gabe zuen sail batean piztu zen, baina pinuak eta makalak dituen baso-eremu batera zabaldu zen Santa Fen. Eremu malkartsua da, eta oso zaila da lurrez jardutea; beraz, batez ere airetik saiatu dira sua itzaltzen.

SOS Nafarroak jakinarazi duenez, abisua larunbateko 14:19an jaso zuten, eta Zangoza, Cordovilla eta Nabaskoze udalerrietako parkeetako suhiltzaileak bertaratu ziren berehala.

Larunbat arratsaldean, Nafarroako Gobernuaren bi helikoptero eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) beste zazpi aritu ziren bertan lanean. Hala ere, aireko baliabide guztiak erretiratu ziren iluntze aldera, ingurua ondo ikusteko arazoak izaten hasi direnean.

Gauean, Lizarrako parkeko brigada bat, Aurizko parkeko beste bat eta Tafallako parkeko bi brigada aritu dira lanean inguruan.

SOS Nafarroaren arabera, suhiltzaileak txandaka ari dira lanean 08:00etatik. Nafarroako Gobernuaren bi helikoptero ari dira bertan, eta, 10:00etatik aurrera, MITECOren bi helikoptero gehiago bertaratu dira.

Horiez gain, Ingurumeneko guardak eta foruzainak ere izan dira bertan.

Larrialdi Klimatikoa Suteak Gizartea Suhiltzaileak Bero-boladak Nafarroa Klima Aldaketa

