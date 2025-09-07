Un hombre detenido por el asesinato de una mujer en Sevilla que se investiga como crimen machista

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte de una mujer, cuyo cadáver ha sido hallado este domingo en el barrio de Valdezorras de Sevilla, un crimen que se investiga como un posible caso de violencia machista.

La mujer tenía 47 años y, al parecer, fue su pareja, un hombre que ha sido detenido, el que avisó a los servicios de emergencia, quienes al llegar encontraron el cadáver con signos de violencia en una vivienda.

La Policía Nacional ha informado de que recibió el aviso del fallecimiento de una mujer en Valdezorras y que los agentes confirmaron la existencia de un cadáver y detuvieron a un varón.

Según una nota de la Policía, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

Valdezorras es un barrio periférico de Sevilla situado en la zona norte de la ciudad, próximo al aeropuerto.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían 27 las mujeres víctimas de violencia machista en el Estado español en lo que va de año.