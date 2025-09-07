Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Sevillan emakume bat hil duelakoan

Emakumeak 47 urte zituen, eta, antza denez, haren bikotekideak, atxilotu duten gizonak, eman zien abisua larrialdi-zerbitzuei. Etxebizitzara iristean hilotz topatu zuten emakumea, indarkeria-zantzuekin.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du Sevillan, emakume bat hil duelakoan. Emakume horren gorpua igande honetan aurkitu dute Sevillako Valdezorras auzoan eta indarkeria matxista kasu posible gisa ari dira ikertzen. 

Emakumeak 47 urte zituen, eta, antza denez, haren bikotekideak, atxilotu duten gizonak, eman zien abisua larrialdi-zerbitzuei. Etxebizitzara iristean hilotz topatu zuten emakumea, indarkeria-zantzuekin.

Polizia Nazionalak jakinarazi duenez, Valdezorrasen emakume bat hil zela jakinarazi zioten, eta agenteek gorpu bat zegoela baieztatu eta gizon bat atxilotu zuten.

Poliziaren ohar baten arabera, ikerketak zabalik jarraitzen du eta ez da hipotesirik baztertzen.

Valdezorras Sevillako auzo periferikoa da, hiriaren iparraldean dago, aireportutik gertu.

Krimen horren izaera matxista baieztatuz gero, 27 izango lirateke indarkeria matxistaren biktimak Espainiako Estatuan aurten.  

Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Feminismoa Matxismoa Erailketak Andaluzia Espainia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu