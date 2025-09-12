PROTESTAS
El juez de la AN no admite la denuncia por el boicot a Israel en La Vuelta, debido a falta de competencia

La denuncia se dirigía tanto contra los autores materiales como "contra los instigadores y amparadores institucionales". Entre ellos se señalaban explícitamente formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar.
Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). La contrarreloj individual de hoy ha sido modificada para garantizar la seguridad y ha pasado de 27,2 kilómetros a 12.2 kilómetros. El motivo de la reducción es por las manifestaciones pro-palestinas de las dos últimas semanas durante algunas etapas de la competición. Photogenic/Claudia Alba / Europa Press 11/9/2025
Protestas contra el equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionalak ez du onartu Israeli Vueltan boikota egitea egotzita jarritako salaketa, eskumen falta dela eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional (AN), ha resuelto no admitir la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista, debido a falta de competencia.

Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.

"Sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias", tal y como establece el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala en el auto.

ACOM señaló el pasado viernes en un comunicado que denunciaba porque, "lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas", las protestas de ciudadanos contra Israel por la ofensiva en Gaza "evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

"Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional", aseguró la asociación, que cree que "convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales".

La denuncia se dirigía tanto contra los autores materiales como "contra los instigadores y amparadores institucionales". Entre ellos se señalaban explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que "han promovido activamente la exclusión del equipo israelí".

Palestina Sociedad Audiencia Nacional Israel Delitos Derechos humanos España Denuncias Franja de Gaza

