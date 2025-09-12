PROTESTAK
Auzitegi Nazionalak ez du onartu Israeli Vueltan boikota egitea egotzita jarritako salaketa, eskumen falta dela eta

Salaketa hori, protesta egin dutenen eta erakunde bultzatzaile zein babesleen aurka jarri zuten; besteak beste, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida eta Sumar alderdi politikoen aurka.

Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). La contrarreloj individual de hoy ha sido modificada para garantizar la seguridad y ha pasado de 27,2 kilómetros a 12.2 kilómetros. El motivo de la reducción es por las manifestaciones pro-palestinas de las dos últimas semanas durante algunas etapas de la competición. Photogenic/Claudia Alba / Europa Press 11/9/2025

Israel-Premier Tech txirrindulari taldearen aurkako protestak, Vueltan. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak ebatzi du ez duela onartzen Ekialde Ertainari buruzko ekintza eta komunikazio ACOM elkarteak jarritako salaketa, La Vuelta txirrindularitza proban Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka egindako boikotaren sustatzaileen kontra, horretarako eskumen falta dela eta.

Pedrazek azaldu duenez, legeak Auzitegi Nazionalari egozten dizkion delitu baten zantzu argiak hasieratik ondorioztatzen diren kasuetan izan ezik, eskumen-arloko arau arruntei jarraitu behar zaie.

"Aurrekoa kontuan hartuta, bidezkoa da jarritako salaketa izapidetzea ez onartzea; izan ere, aipatutako egitateak ezin dira izan Auzitegi Nazionalaren eskumenekoak diren delituetako bat, horietako bat ere ez baitago aurreikusita bere eskumenen baitan", Botere Judizialaren Lege Organikoaren 65.1 artikuluak adierazten duen bezala.

ACOMek joan den ostiralean ohar batean salatu zuenez, "manifestazio baketsuak izan beharrean", Gazako sarraskiagatik herritarrek Israelen aurka egindako protestek "agerian uzten dituzte indarkeriazko ekintza antolatuak, galtzada nahita blokeatzea eta kirolarien, antolakuntzako kideen, ikusleen zein segurtasun-indarren osotasun fisikoa arriskuan jarri duten jokabideak".

"Eraso horiek nazionalitateagatiko diskriminazio-ekintza sistematiko bat dira, eta aurrez aurre urratzen dituzte kirol profesionala gidatu behar duten berdintasun-, neutraltasun- eta segurtasun-printzipioak", ziurtatu zuen elkarteak. Horren arabera, "Espainiako errepideak jazarpen eta lintxamendu antisemitaren agertoki bihurtzea onartezina da eta legezko ondorioak izango ditu".

Salaketa hori, protesta egin dutenen eta erakunde bultzatzaile zein babesleen aurka jarri zuten; besteak beste, RESCOP/BDS sarearen eta EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida eta Sumar alderdi politikoen aurka, "Israelgo taldearen bazterketa aktiboki bultzatu dutelako".

