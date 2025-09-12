Tráfico
Investigado un vecino de Navarra tras un arriesgado adelantamiento publicado en TikTok

Investigado conductor navarra por adelantamiento arriesgado
18:00 - 20:00
Maniobra peligrosa. Foto: Europa Press.
Esta identificación ha sido posible gracias a la monitorización periódica de redes sociales que lleva a cabo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, con el fin de detectar y perseguir infracciones contra la seguridad vial cometidas o difundidas a través de internet. Los agentes detectaron un vídeo publicado en TikTok en el que se observaba que en la N-232 a su paso por La Rioja, una carretera de doble sentido con un único carril por dirección, un camión efectuaba un adelantamiento invadiendo el carril contrario y desobedecía la señalización vertical y horizontal que prohíbe expresamente esa maniobra.

