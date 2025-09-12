Nafarroako bizilagun bat ari dira ikertzen TikToken argitaratutako aurreratze arriskutsu batengatik
Guardia Zibilaren Trafikoko Ikerketa eta Azterketa Taldeak aldizka sare sozialetan egiten duen monitorizazioari esker izan dute horren berri. TikToken argitaratutako bideo batean ikusi zuten agenteek noranzko bikoitzeko N-232 errepidean, Errioxa parean, kamioi batek aurreratze arriskutsua egin zuela kontrako erreia inbadituz.
Auzitegi Nazionalak ez du onartu Israeli Vueltan boikota egitea egotzita jarritako salaketa, eskumen falta dela eta
Salaketa hori, protesta egin dutenen eta erakunde bultzatzaile zein babesleen aurka jarri zuten; besteak beste, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida eta Sumar alderdi politikoen aurka.
Bertan behera geratu da Bilbon hilaren 17rako iragarritako Israelgo enbaxadorearen hitzaldia
Udalak ekitaldia babesten zuenik gezurtatu du Juan Mari Aburto alkateak Dana Erlichek, "Israelen ikuspegia bere eskualdearen testuinguruan" izenburupean, eman behar zuten berbaldia bertan behera gelditu dela iragarri aurretik.
Maritxu Kajoi festan jasangarri eta dotore joateko, bigarren eskuko azoka jarriko du Emausek Arrasaten
Bigarren eskuko azoka zabalik egongo da, Fundazioak Arrasaten duen egoitzan, gaur, irailak 12, 17:00etatik 20:00etara, eta irailaren 20an, 10:30etik 13:30era.
Izena emana zuten zazpi jokalari israeldarrek baja eman dute Sestaoko Xake Txapelketan
Asteon jakin da horietako hiruk ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen orduan Sestaoko Xake Klubeko antolatzaileek baieztatu dute ez dela Israelgo jokalaririk izango Las Llanaseko pilotalekuan egingo den txapelketan.
Protestek ez dute etenik Vueltan, baina Fiskaltzaren ustez ez dira Audientzia Nazionalaren eskumena
Valladoliden jokatu den erlojuaren kontrako etapan bi pertsona atxilotu dituzte eta aske gelditu dira ondoren. Horrez gainera, beste 15 identifikazio egin dituzte polizia-agenteek.
Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da
Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.
ELA sindikatuaren ustez, Beatriz Artolazabalen aurkako panfletoen jaurtiketa "guztiz gaitzesgarria" da
Rafael Busto ELA sindikatuko ordezkariak adierazi duenez, ez dute inor seinalatu nahi. "Gure lan-gatazka konpondu nahi dugu. Ez diogu errua inori egozten, Gasteizko Udalari baizik", gaineratu du Bustok.
Bere etxe aurrean izandako "jazarpen ekintza" ez gaitzestea leporatu dio Artolazabalek EH Bilduri
Beatriz Artolazabal Gasteizko zinegotziak salatu duenez, ostegun goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean, Enviserreko langileen grebaren baitan.
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan
Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.