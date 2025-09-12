Trafikoa
Nafarroako bizilagun bat ari dira ikertzen TikToken argitaratutako aurreratze arriskutsu batengatik

Investigado conductor navarra por adelantamiento arriesgado
18:00 - 20:00
Maniobra arriskutsua. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Guardia Zibilaren Trafikoko Ikerketa eta Azterketa Taldeak aldizka sare sozialetan egiten duen monitorizazioari esker izan dute horren berri. TikToken argitaratutako bideo batean ikusi zuten agenteek noranzko bikoitzeko N-232 errepidean, Errioxa parean, kamioi batek aurreratze arriskutsua egin zuela kontrako erreia inbadituz.

Trafikoa Nafarroa Gizartea

18:00 - 20:00
Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da

Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.
Presentación del Open Basque Country Sestao REMITIDA / HANDOUT por CLUB AJEDREZ SESTAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2025
18:00 - 20:00
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan

Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.

