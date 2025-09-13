El director del Israel-Premier Tech abandona La Vuelta

Óscar Guerrero, director del equipo Israel-Premier Tech, ha abandonado la Vuelta España tras las protestas que han habido durante toda la carrera contra el equipo israelí.

Y es que, ya en la etapa del viernes el director no estuvo presente en el coche del equipo. Según han confirmado varios medios de comunicación, el director ha decidido abandonar la carrera.

Varias han sido las protestas durante toda la carrera de La Vuelta de este año, todas ellas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio entre Palestina e Israel y, por tanto, contra el equipo Israel-Premier Tech.

Entre ellas, las protestas de Bilbao y Galicia han sido las más sonadas. El recorrido de estas tuvo que ser acortado tras las protestas en la línea de meta. Además, en el caso de la de la capital de Bizkaia, la etapa no tuvo ganador.

Además de las realizadas en la propia carrera, también han aparecido pintadas contra del equipo israelí en la localidad natal del director, Alsasua, donde se han pintado mensajes en las inmediaciones de la casa de Óscar Guerrero.