El PNV denuncia que el macrocentro para inmigrantes de Vitoria "choca con el modelo vasco de acogida"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk salatu du Gasteizko etorkinentzako makrozentroak "talka" egiten duela "euskal harrera ereduarekin"
author image

EITB

Última actualización

La líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, cree que el Gobierno de España ha llevado a Vitoria-Gasteiz "un modelo que no quiere para otros lugares", por lo que le ha pedido que dé marcha atrás y pare las obras.

Migración Vitoria-Gasteiz EAJ-PNV Sociedad

Nerea Melgosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Melgosa afirma que reducir a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria-Gasteiz "no es suficiente"

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha considerado que reducir de 350 a 200 plazas la capacidad del centro de acogida de refugiados proyectado por el Gobierno central para Vitoria-Gasteiz "no es suficiente", y ha reiterado su apuesta por el "modelo vasco" de acogida, basado en la distribución de estas personas en grupos más pequeños para facilitar su integración.
