MIGRAZIOA
EAJk salatu du Gasteizko etorkinentzako makrozentroak "talka" egiten duela "euskal harrera ereduarekin"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruak uste du Espainiako Gobernuak "beste leku batzuetarako nahi ez duen eredua" eraman duela Gasteizera. Horregatik, atzera egiteko eta lanak bertan behera uzteko eskatu dio.

Migrazioa Gasteiz EAJ Gizartea

