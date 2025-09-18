Dos detenidos por agresión sexual y detención ilegal de un hombre en Azkoitia
Agentes de la Ertzaintza han detenido a dos hombres por su implicación en la agresión sexual, detención ilegal y lesiones de las que fue víctima un hombre a principios de esta semana en un domicilio de Azkoitia.
El pasado martes, un hombre acudió a dependencias de la Ertzaintza para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual y había sido detenido de forma ilegal.
Según denunció, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del lunes, 15 de septiembre, en una vivienda de Azkoitia. En este domicilio fue retenido contra su voluntad y fue agredido física y sexualmente. Al parecer, en la comisión de este delito participaron tres hombres, siendo el cabecilla el actual compañero sentimental de la expareja de la víctima.
Dos de los implicados han sido arrestados y prosiguen las investigaciones para localizar y detener al tercer sospechoso.
Los detenidos son el cabecilla, de 33 años y con un amplio historial delictivo, y un joven de 25 años que también tiene antecedentes policiales. Ambos han sido puestos esta mañana a disposición judicial.
