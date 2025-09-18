Sexu-indarkeria
Bi gizon atxilotu dituzte Azkoitian gizon bati sexu-erasoa egin eta legez kanpo atxikitzeagatik

Joan den asteartean, gizon bat Ertzaintzaren egoitzara joan zen sexu-eraso baten biktima izan zela eta bere borondatearen aurka atxiki zutela eta eraso fisikoa eta sexuala egin ziotela salatzeko.
EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzako agenteek bi gizon atxilotu dituzte, aste honen hasieran Azkoitiko etxebizitza batean gizon batek jasandako sexu-eraso, legez kanpoko atxiloketa eta lesioekin zerikusia dutelakoan.

Joan den asteartean, gizon bat ertzain-etxera joan zen, sexu-eraso baten biktima izan zela eta legez kanpo atxilotu zutela salatzeko.

Salatu zuenez, gertakariak astelehen arratsaldean izan ziren, irailaren 15ean, Azkoitiko etxebizitza batean. Etxebizitza horretan bere borondatearen aurka atxiki zuten, eta fisikoki eta sexualki eraso zioten. Antza denez, delitu horretan hiru gizonek parte hartu zuten, eta erasotzaileen burua biktimaren bikotekide ohiaren egungo bikotekidea da.

Bi lagun atxilotu dituzte, eta hirugarren susmagarria aurkitzeko eta atxilotzeko ikerketak egiten ari dira.

Atxilotuak 33 urteko gizonezkoa (erasoaren burua)  eta polizia-aurrekariak dituen 25 urteko beste gizon bat dira. Biak epailearen esku utzi dituzte ostegun goizean.

