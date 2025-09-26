Vitoria-Gasteiz acoge el fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval
Vitoria-Gasteiz acoge este fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval, en el que por primera vez el Jardín de Falerina albergará el campamento medieval de las tres culturas, según ha informado el Ayuntamiento.
Este año el mercado presenta tres emplazamientos especiales. El primero, 'La Aldea de las Brujas', en la Plaza de la Burullería, es un espacio temático que recreará el mundo místico de las brujas medievales, con espectáculos para todos los públicos, títeres y talleres participativos.
El 'Rincón del Pequeño Suru', un espacio dedicado a los más pequeños, estará instalado en el Parque Teresa Sánchez de Bilbao (Jardín de Echanove). Esta zona ofrecerá juegos, atracciones, exposiciones y espectáculos infantiles.
Como novedad, el Ayuntamiento utilizará el Jardín de Falerina para emplazar el campamento medieval de las tres culturas, en el que poder encontrar actividades durante toda la jornada. En este punto se celebrarán luchas de bandos, talleres, y actividades participativas representativas de los asentamientos de la Edad Media.
El Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz se complementará con una serie de espectáculos de gran formato como 'La Captura de la Bruja', un pasacalles de gran formato que se celebrará el sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas, con salida desde la Plaza de la Burullería.
Este mismo espacio, a las 21.30 horas, acogerá 'El Hechizo', una propuesta que combina el circo, el fuego y la pirotecnia. Además, la Plaza del Machete será el escenario de 'La llama del Hada', un espectáculo llegado desde Portugal que ofrecerá pruebas con fuego.
Más noticias sobre sociedad
Usuarias de los udalekus de Bernedo: 'Mientras nos duchaban, los monitores también estaban desnudos'
Recogemos testimonios de dos chicas que estuvieron en los udalekus de Bernedo hace 16 años. Aseguran que durante su estancia ya ocurrían los hechos denunciados actualmente.
La Diputación de Álava afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias de Bernedo
La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
Un hombre retiene y agrede durante tres días a su expareja en una vivienda de Vitoria-Gasteiz
El hombre ha sido detenido acusado de los delitos de quebrantamiento de medida judicial y de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género.
Batuz Aldatu presenta un acuerdo sociopolítico para impulsar un "nuevo renacimiento" del euskera, con la universalización del conocimiento como eje
La propuesta recoge las bases del "salto necesario" que consideran en las políticas lingüísticas, siempre sobre la base del consenso social. Además, los firmantes interpelan a las instituciones a adoptar "políticas públicas valientes y ambiciosas".
Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador
Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 8:50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.
Los educadores de los udalekus de Bernedo denuncian "mentiras y ataques tránsfobos"
Los educadores aclaran en una declaración conjunta que no es cierto que se obligue a niños y jóvenes a desnudarse y destacan que el debate sobre las duchas mixtas se ha utilizado para difundir "discursos llenos de transfobia".
Detenido un joven de 18 años en Bilbao tras asestar varios navajazos a otro joven
La Ertzaintza detuvo anoche a un joven de 18 años por intento de homicidio en Jardines de Albia, en el barrio de Abando. El arrestado asestó varios navajazos a la víctima que fue trasladada al hospital.
Ingresa en prisión tras ser detenido dos veces en dos días por sendas agresiones sexuales en Basauri y Bilbao
El sujeto fue detenido por La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, por la comisión de dos delitos contra la libertad sexual, por intento de robo con violencia de un teléfono móvil a una mujer y lesiones al hombre que trataba de ayudar a la víctima.
La UE aplaza el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero al 90 % para 2040, tras la oposición de grandes países
Francia, Alemania, Italia y Polonia han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040 en relación con los niveles de 1990, una decisión que puede poner en riesgo el liderazgo climático de la UE.