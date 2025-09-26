Vitoria-Gasteiz acoge el fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval

Vitoria-Gasteiz acoge este fin de semana una nueva edición del Mercado Medieval, en el que por primera vez el Jardín de Falerina albergará el campamento medieval de las tres culturas, según ha informado el Ayuntamiento.

Este año el mercado presenta tres emplazamientos especiales. El primero, 'La Aldea de las Brujas', en la Plaza de la Burullería, es un espacio temático que recreará el mundo místico de las brujas medievales, con espectáculos para todos los públicos, títeres y talleres participativos.

El 'Rincón del Pequeño Suru', un espacio dedicado a los más pequeños, estará instalado en el Parque Teresa Sánchez de Bilbao (Jardín de Echanove). Esta zona ofrecerá juegos, atracciones, exposiciones y espectáculos infantiles.

Como novedad, el Ayuntamiento utilizará el Jardín de Falerina para emplazar el campamento medieval de las tres culturas, en el que poder encontrar actividades durante toda la jornada. En este punto se celebrarán luchas de bandos, talleres, y actividades participativas representativas de los asentamientos de la Edad Media.

El Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz se complementará con una serie de espectáculos de gran formato como 'La Captura de la Bruja', un pasacalles de gran formato que se celebrará el sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas, con salida desde la Plaza de la Burullería.

Este mismo espacio, a las 21.30 horas, acogerá 'El Hechizo', una propuesta que combina el circo, el fuego y la pirotecnia. Además, la Plaza del Machete será el escenario de 'La llama del Hada', un espectáculo llegado desde Portugal que ofrecerá pruebas con fuego.