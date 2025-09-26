Erdi Aroko Azoka egingo dute asteburuan Gasteizen
Aurten lehen aldiz, Erdi Aroko kanpamentua Falerina lorategian jarriko dute, eta jarduerak egongo dira bertan egun osoan zehar. Gune horretan, bandoen arteko borrokak, tailerrak eta Erdi Aroko jarduera parte-hartzaileak egingo dira.
Gasteizek Erdi Aroko Azoka hartuko du asteburu honetan, eta Falerina lorategiak hiru kulturen Erdi Aroko kanpamentua hartuko du lehen aldiz, Udalak jakinarazi duenez.
Aurten, azokak hiru gune berezi izango ditu. Lehena, 'Sorginen Herrixka', Buruileria plazan, Erdi Aroko sorginen mundu mistikoa irudikatuko duen gune tematikoa izango da, eta publiko guztientzako ikuskizunak, txotxongiloak eta tailer parte-hartzaileak eskainiko ditu.
'Suru Txikiaren Txokoa', txikienei eskainitako gunea, Teresa Sanchez de Bilbao Parkean egongo da, Etxanobetarren lorategian, eta jolasak, atrakzioak, erakusketak eta haurrentzako ikuskizunak eskainiko ditu.
Aurten Udalak Falerina Lorategia erabiliko du, lehen aldiz, hiru kulturen Erdi Aroko kanpamentua jartzeko, eta jarduerak hartuko ditu egun osoan zehar. Bandoen arteko borrokak, tailerrak eta Erdi Aroko jarduera parte-hartzaileak egingo dira bertan.
Gasteizko Erdi Aroko Azoka osatzeko, formatu handiko ikuskizunak ere izango dira. Irailaren 27an, esaterako, 'Sorginaren Harrapaketa', formatu handiko kalejira, izango da 19:00etan, Buruileria plazatik abiatuta.
Espazio horretan bertan, 21:30ean, 'El Hechizo' ikuskizuna izango da, zirkua, sua eta piroteknia uztartzen dituen proposamena. Gainera, Aihotz plazan 'La llama del Hada' ikuskizuna eskainiko dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan
Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera, udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du diputatuak, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.
Bernedoko udalekuen erabiltzaileak: 'Dutxatzen gintuzten bitartean, monitoreak ere biluzik zeuden'
Duela 16 urte Bernedoko udalekuetan egon ziren bi neskaren testigantzak jaso ditugu. Haien esanetan, euren garaian jada gertatzen ziren salatutako gertakariak.
Gizon batek bikotekide ohia hiru egunez atxiki du Gasteizko etxebizitza batean eta eraso egin dio
Gizona atxilotu egin dute agindu judizial bat urratzea eta bikotekideari lesioak egitea egotzita.
Itun soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu du Batuz Aldatu dinamikak, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan azpimarra jarrita
Euskararen etorkizuna bermatzeko hizkuntza politiketan ezinbesteko jotzen duen “jauziaren” oinarriak jasotzen ditu dokumentuak, betiere adostasun soziala oinarri hartuta. Erakunde eta instituzioak interpelatu ditu “politika publiko ausart eta anbiziotsuak” egin ditzaten.
Bilboko Kontxa eskola hustu dute transformadore batean izandako sute baten ondorioz
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ikastetxe barrutik ke asko ateratzen hasi da 08:50ean, eta ordu horretan barruan zeuden langileak eta ikasleak bertatik irtenarazi dituzte.
Bernedoko udalekuetako hezitzaileek “gezurrak eta eraso transfoboak” salatu dituzte
Hezitzaileek adierazpen bateratu batean argitu dute ez dela egia haur eta gazteak biluztera behartzen dituztela, eta dutxa mistoen inguruko eztabaida “transfobiaz betetako diskurtsoak” zabaltzeko erabili dela nabarmendu dute.
18 urteko mutil bat atxilotu dute Bilbon, beste bati labankadak ematea egotzita
Ertzaintzak 18 urteko mutil bat atxilotu zuen bart Abando auzoan, hilketa saiakera egotzita. Atxilotuak hainbat labankada eman dizkio biktimari.
Basaurin eta Bilbon sexu-erasoak egiteagatik bi aldiz atxilotu ondoren espetxeratu dute
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du, Bilboko Udaltzaingoarekin elkarlanean, sexu-askatasunaren aurkako bi delitu egiteagatik, emakume bati telefono mugikor bat indarrez lapurtzen saiatzeagatik eta biktimari lagundu nahi zion gizonari lesioak eragiteagatik.
EBko herrialde handiek ez dute babestu 2040rako emisioak % 90 murriztea. Orain, zer?
Besteak beste, Frantziak, Alemaniak, Italiak eta Poloniak ez dute babestu Europako Batzordearen proposamena, eta orain arteko EBren lidergo klimatikoa kolokan jarri dute.