Retenciones de más de tres kilómetros en el Txorierri por un choque entre un camión y un coche

Tráfico complicado este miércoles por la mañana en el Txorierri, tras una colisión entre un camión y un coche en la BI-637, en dirección Galdakao. El accidente, un golpe de chapa sin heridos, ha ocurrido poco después de las 6:30 horas a la altura de Zamudio.

Según el Departamento de Seguridad, el siniestro ha obligado a cortar el carril derecho mientras se realizaban las labores de retirada de los vehículos, lo que ha provocado retenciones que superan los tres kilómetros.

La circulación ha sido especialmente lenta en los accesos a Bilbao por la BI-637.

Por otro lado, en Gipuzkoa, un accidente múltiple en la AP-8, a la altura del punto kilométrico 30 en Usurbil y en sentido Irun, mantiene un carril cortado y genera retenciones, según ha informado el 011 Tráfico.