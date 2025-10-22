Hiru kilometrotik gorako auto-ilarak Txorierrin, kamioi baten eta auto baten arteko talkaren ondorioz
Ez da inor zauritu, baina eskuineko erreia itxita dago ibilgailuak erretiratu bitartean. Gipuzkoan ere auto-ilarak sortu dituzten istripuak izan dira, Lezon eta Usurbilen, biak Donostiara bidean.
Trafiko zaila izan da asteazken goizean Txorierrin, kamioi batek eta auto batek talka egin ostean BI-637 errepidean, Galdakaorako noranzkoan. Istripua txapa-kolpe bat izan da, zauriturik gabekoa, eta 6:30ak aldera gertatu da, Zamudio parean.
Segurtasun Sailaren arabera, ezbeharraren ondorioz eskuineko erreia itxi behar izan dute, ibilgailuak kentzeko lanak egiten ari ziren bitartean. Ondorioz, hiru kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira.
Zirkulazioa bereziki motela izan da Bilborako sarbideetan, BI-637 errepidetik.
Bestalde, Gipuzkoan, AP-8 autobidean, Usurbilgo 30. kilometroaren parean eta Irungo noranzkoan, izandako istripu batek errei bat itxita mantentzen du eta auto-ilarak sortu ditu, 011 Trafikoak jakinarazi duenez.
Lezon ere auto-istripua izan da, Donostiara bidean. Auto-ilarak eragin ditu.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Amaia Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian
Ertzaintzak jaurtitako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan.
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatu kideek hiru urtera arteko epea izango dute, bakoitzak bere legedira egokitzeko.
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean
Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.
Zientzia Asteak bere 25. urteurrena ospatuko du, adin guztientzako doako 200 jarduerarekin
Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.
Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du
Mohamed Dien senegaldarra lapurreta baten biktima izan zen joan den urriaren 9an. Bi emakumek, bankutik atera berri zituen eta Afrikako familiari bidali behar zizkion, 3500 euro lapurtu zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.
Gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin du Osakidetzak, kutsatzeen kurba aurreratu daitekeela ohartarazita
Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken asteotan gripe kasuen "gorakada nabarmena" atzeman dute, bereziki, Bizkaian, eta horrek "kurba epidemiologikoa aurreratu daitekeela iradokitzen du".
Euskadiko hiriburuak Gabonetarako prestatzen hasi dira
Bi hilabete eta hiru egun geratzen dira Gabonetarako, baina euskal hiriburuak hasiak dira jada Gabonetako apaingarriekin kaleak atontzen. Gasteizen Floridako Jaiotza jartzen ari dira, eta gainerako hiriburuetan, argiak eta Gabonetako zuhaitzak.
Hernanin ez da Errege Kabalgatarik izango 2026an, 25 urtean aurrenekoz
Orain arte Berriak udalerriko Merkatarien Elkartearen laguntzarekin ekitaldia antolatzen zuen boluntario taldeak, "etapa honi amaiera ematea" erabaki du ezinezko ikusten duelako tradizioarekin jarraitu ahal izatea "egungo baldintzetan".
EAEn eta beste erkidego batzuetan droga banatzen zuen talde kriminal bat desegin dute
Gainera, 600 kilo haxix, 1,5 kilo kokaina eta 12 ibilgailu atzeman dituzte. Horietatik bostek segurtasun-sistema oso konplexuak zituzten. Erakundea Madrilen eta Toledon zegoen finkatuta eta Estatu osoan banatzen zuen droga, bereziki EAEn, Errioxan, Gaztela eta Leonen eta Asturiasen.