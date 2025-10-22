TRAFIKOA
Hiru kilometrotik gorako auto-ilarak Txorierrin, kamioi baten eta auto baten arteko talkaren ondorioz

Ez da inor zauritu, baina eskuineko erreia itxita dago ibilgailuak erretiratu bitartean. Gipuzkoan ere auto-ilarak sortu dituzten istripuak izan dira, Lezon eta Usurbilen, biak Donostiara bidean. 

Trafiko zaila izan da asteazken goizean Txorierrin, kamioi batek eta auto batek talka egin ostean BI-637 errepidean, Galdakaorako noranzkoan. Istripua txapa-kolpe bat izan da, zauriturik gabekoa, eta 6:30ak aldera gertatu da, Zamudio parean.

Segurtasun Sailaren arabera, ezbeharraren ondorioz eskuineko erreia itxi behar izan dute, ibilgailuak kentzeko lanak egiten ari ziren bitartean. Ondorioz, hiru kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira.

Zirkulazioa bereziki motela izan da Bilborako sarbideetan, BI-637 errepidetik.

Bestalde, Gipuzkoan, AP-8 autobidean, Usurbilgo 30. kilometroaren parean eta Irungo noranzkoan, izandako istripu batek errei bat itxita mantentzen du eta auto-ilarak sortu ditu, 011 Trafikoak jakinarazi duenez.

Lezon ere auto-istripua izan da, Donostiara bidean. Auto-ilarak eragin ditu. 

