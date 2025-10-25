VIRAL
Las estatuas y esculturas de Bilbao cobran vida gracias a la inteligencia artificial

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko estatuak eta eskulturak mugimenduan, adimen artifizialari esker
EITB

El creador es Endika Martín, más conocido como Dreamily Views, que crea contenidos innovadores para los negocios que apuestan por lo diferente. Su vídeo se ha hecho viral, con más de medio millón de reproducciones en tan solo dos días.

