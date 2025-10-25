Las estatuas y esculturas de Bilbao cobran vida gracias a la inteligencia artificial
El creador es Endika Martín, más conocido como Dreamily Views, que crea contenidos innovadores para los negocios que apuestan por lo diferente. Su vídeo se ha hecho viral, con más de medio millón de reproducciones en tan solo dos días.
Más noticias sobre sociedad
Detenido en Bilbao acusado de quemar cinco contenedores, un vehículo, una farola y una lonja
La Policía Municipal ha detenido al presunto autor, tras los hechos ocurridos en la calleo Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.
Intoxicado un trabajador al inhalar gas tóxico en las instalaciones deportivas de Castejón
Ha mezclado accidentalmente ácido sulfúrico y cloro. Ha sido trasladado al hospital, donde ha quedado ingresado.
La madrugada del domingo se cambia la hora, ¿por última vez?
El cambio se producirá oficialmente a las tres de la madrugada, cuando habrá que retrasar el reloj hasta las dos. La jornada del domingo 26 tendrá 60 minutos más.
LAB denuncia que Educación prevé instalar cámaras en centros públicos
El sindicato critica que Educación haya invertido en dispositivos "de control de personal que vulneran la intimidad del alumnado", puesto que pretenden "instalar las cámaras en el techo de las aulas".
Condenan una agresión machista en Hondarribia
El Ayuntamiento de Hondarribia y la Diputación Foral de Gipuzkoa llaman a la ciudadanía a participar en una concentración de repulsa, que tendrá lugar este sábado a las 18:00 horas, en la plaza 8 de Marzo de la localidad.
La feria de Elizondo, la primera sin ganado por la dermatosis nodular
La feria de Elizondo ha mostrado hoy una imagen completamente inusual. El espacio en el que debería de haber más de 500 cabezas de ganado, ha estado vacío a consecuencia de la prohibición por la dermatosis nodular.
Estas son las medidas cautelares en vigor frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
La suspensión de las ferias y concentraciones ganaderas afecta a todas las especies, excepto perros y gatos. Además, se van a activar medidas de control de movimientos de animales y se reforzará la desinfección y la desinsectación de los vehículos y elementos de transporte.
Las ferias de ganado afectadas por la prohibición en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra debido a la dermatosis nodular
En la CAV y Navarra la prohibición se mantendrá, al menos, hasta el 30 de noviembre, mientras que en Iparralde, de momento, se han suspendido las ferias ganaderas hasta principios de noviembre. En todo caso, la prohibición podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.
El laberinto vegetal de Olarizu se inaugura entre críticas por su falta de frondosidad
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado el laberinto vegetal del parque de Olarizu, un proyecto de 440.000 euros financiado en parte con fondos europeos. Sin embargo, el resultado ha generado decepción entre las personas que se han acercado al lugar: los árboles aún son pequeños y, al ser de hoja caduca, los caminos quedan completamente visibles.