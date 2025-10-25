BIRALA
Bilboko estatuak eta eskulturak mugimenduan jarri dituzte, adimen artifiziala baliatuz

18:00 - 20:00
EITB

Egileak, Endika Martin Dreamily Views artistak, ikus-entzunezko eduki berritzaileak sortzen ditu komertzioentzat. Horren azken bideoa, baina, biral egin da, milioi erdi erreprodukzio baino gehiago lortu baititu bi egunetan.

