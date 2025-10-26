Bizkaia
Desalojadas tres personas por un incendio en una vivienda de Gordexola

Desalojadas tres personas por un incendio en una vivienda de Gordexola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona etxetik atera dituzte Gordexolako etxebizitza batean izandako suteagatik
author image

EITB

Última actualización

El fuego se ha iniciado poco después de las 12:30 horas, en el barrio de Las Llanas, y ha provocado importantes daños materiales en un inmueble, aunque no se han registrado heridos. Las causas del incendio todavía se investigan.

Incendios Bizkaia Bomberos Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

