Hiru pertsona etxetik atera dituzte Gordexolako etxebizitza batean izandako suteagatik
Sutea 12:30 aldera hasi da, Las Llanas auzoan, eta kalte material handiak eragin ditu etxe batean, baina ez da inor zauritu. Ikerketa abiatu dute sua nola piztu den argitzeko.
Astelehen honetan helduko dira Hego Euskal Herrira gaixotasun larriak dituzten Gazako haurrak
Gaixo dauden umeak eta haiekin datozen 73 lagunak Israel eta Jordania arteko mugara eraman dituzte, eta Israelgo agintariek Espainiako Osasun Ministerioko talde baten esku utzi dituzte.
EDE Fundazioak Guruzu jatetxe solidarioa ireki du Bilbon
Guruzu Bilboko jatetxe berrian, 12 langile ari dira lanean, horietako 6 gizarteratze kontratuarekin. Lan mundurako prestakuntza ematea da proiektuaren helburua. Bilboko Indautxu auzoaren bihotzean dagoen espazioak 60 lagunentzako lekua du. Eguneko menuaren ohiko prezioa 21 eurokoa izango da, baina menu solidarioak ere badituzte.
Gernika-Lumok Urriko Azken Astelehena ospatuko du astelehen honetan
310 postu izango dira 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako bat.
Pertsona bat atxilotu eta beste bat ospitaleratu dute Eibarren goizaldean izan den borrokaldi baten ondorioz
Zauritua Mendaroko ospitalera eraman dute, ebakiak baitzituen, eta atxilotua epailearen esku utzi dute jada.
Sexu-esplotaziorako sare transnazional bat desegin dute
Erregistroak egin dituzte Tuteran eta Irunen, eta baita Iberiar penintsulako beste bi hiritan ere.
Bernedoko udalekuen aurkako espedientea irekiko du aste honetan Arabako Foru Aldundiak
Gasteizko Instrukzioko 3. zenbakiko Epaitegiak hasitako ikerketarekin batera zabalduko dute espedientea, eta geldiarazi egin beharko du, azkenean kasua bide penalera iristen bada.
Gizon bat oso larri zauritu da Iruñean, patinetean zihoala erorita
22:31n jazo da istripua, Arga ibaiaren kalea eta Maiteminduen pasealekua lotzen dituen biribilgunean. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, oso larri, burezur-garuneko traumatismoa baitzuen.
Gizon bat espetxeratu dute Donostiako Cristina Enea parkean beste gizon bati sexu-erasoa egiteagatik
Gertakariak urriaren 19an izan ziren, goizean, eta gizona bi egun geroago atxilotu zuten Gipuzkoako hiriburuan bertan.
Mohamedek berreskuratu du lapurtu zioten dirua baino gehiago, Erandioko herriaren elkartasunari esker
Erandioko herritar senegaldarraren istorioak, 3.500 euro lapurtu baitzizkioten fruta-denda batean erosten ari zela, amaiera zoriontsua izan du. Dendak laguntza-kanpaina bat jarri zuen martxan Mohamedek Afrikan bere familia bisitatzeko erabili behar zuen dirua berreskuratzeko, eta berreskuratu du lapurtu ziotena baino gehiago. Mohamedek, pozik, eskertu du herriko bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa.