Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru pertsona etxetik atera dituzte Gordexolako etxebizitza batean izandako suteagatik

Desalojadas tres personas por un incendio en una vivienda de Gordexola
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sutea 12:30 aldera hasi da, Las Llanas auzoan, eta kalte material handiak eragin ditu etxe batean, baina ez da inor zauritu. Ikerketa abiatu dute sua nola piztu den argitzeko.

Suteak Bizkaia Suhiltzaileak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Mohamed sufrió un robo cuando sacaba dinero de un cajero de Erandio, Bizkaia. Los vecinos de la localidad han recaudado todo el dinero que fue robado. Mohamed se ha mostrado muy agradecido con el apoyo recibido por el pueblo.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Mohamedek berreskuratu du lapurtu zioten dirua baino gehiago, Erandioko herriaren elkartasunari esker

Erandioko herritar senegaldarraren istorioak, 3.500 euro lapurtu baitzizkioten fruta-denda batean erosten ari zela, amaiera zoriontsua izan du. Dendak laguntza-kanpaina bat jarri zuen martxan Mohamedek Afrikan bere familia bisitatzeko erabili behar zuen dirua berreskuratzeko, eta berreskuratu du lapurtu ziotena baino gehiago. Mohamedek, pozik, eskertu du herriko bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X