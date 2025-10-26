Herido muy grave en Pamplona tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete

Un hombre de 38 años ha resultado herido muy grave la noche del sábado en Pamplona, tras sufrir una caída cuando circulaba en patinete y sin casco.

El suceso ha ocurrido a las 22:31 horas en la rotonda que une la calle del Río Arga con el Paseo de los Enamorados, y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con pronóstico muy grave por un traumatismo craneoencefálico (TCE).