Gizon bat oso larri zauritu da Iruñean, patinetean zihoala erorita

22:31n jazo da istripua, Arga ibaiaren kalea eta Maiteminduen pasealekua lotzen dituen biribilgunean. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, oso larri, burezur-garuneko traumatismoa baitzuen.

EITB

38 urteko gizon bat oso larri zauritu da larunbat gauean Iruñean, patinetean kaskorik gabe zihoala erorita. 

Istripua 22:31n jazo da, Arga ibaiaren kalea eta Maiteminduen Pasealekua lotzen dituen biribilgunean. Anbulantzia medikalizatu bat eta Iruñeko Udaltzaingoaren patruilak bertaratu dira.

Bertan artatu ondoren, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, oso larri, burezur-garuneko traumatismoa baitzuen.

