GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ingresa en prisión un hombre por una agresión sexual a otro varón en el parque Cristina Enea de San Sebastián

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre por la mañana, y el hombre fue detenido dos días más tarde en la propia capital guipuzcoana.
Euskaraz irakurri: Gizon bat espetxeratu dute Donostiako Cristina Enea parkean beste gizon bati sexu-erasoa egiteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha ingresado en prisión como autor de una agresión sexual registrada el pasado domingo en el parque Cristina Enea de San Sebastián, ha informado hoy el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco.

La agresión fue contra otro varón, según ha podido confirmar EITB.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre por la mañana en dicho parque de la capital guipuzcoana.

El 21 de octubre la Ertzaintza detuvo al presunto autor de los hechos en San Sebastián, tras lo cual pasó a disposición del juez, que dictó su ingreso en la prisión de Martutene ese mismo día.

Delitos Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Mohamed sufrió un robo cuando sacaba dinero de un cajero de Erandio, Bizkaia. Los vecinos de la localidad han recaudado todo el dinero que fue robado. Mohamed se ha mostrado muy agradecido con el apoyo recibido por el pueblo.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mohamed recupera más del dinero que le robaron, gracias a la solidaridad del pueblo de Erandio

La historia del ciudadano senegalés de Erandio, al que le robaron 3.500 euros mientras compraba en una frutería, ha tenido un final feliz. El establecimiento puso en marcha una campaña de ayuda para que Mohamed pudiera recuperar el dinero con el que iba a visitar a su familia en África, y ha recuperado más de lo que le robaron. Mohamed, exultante, ha agradecido la ayuda económica que le han brindado los vecinos de la localidad.

Cargar más
Publicidad
X