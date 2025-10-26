Ingresa en prisión un hombre por una agresión sexual a otro varón en el parque Cristina Enea de San Sebastián

Un hombre ha ingresado en prisión como autor de una agresión sexual registrada el pasado domingo en el parque Cristina Enea de San Sebastián, ha informado hoy el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco.



La agresión fue contra otro varón, según ha podido confirmar EITB.



Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre por la mañana en dicho parque de la capital guipuzcoana.



El 21 de octubre la Ertzaintza detuvo al presunto autor de los hechos en San Sebastián, tras lo cual pasó a disposición del juez, que dictó su ingreso en la prisión de Martutene ese mismo día.