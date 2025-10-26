La plantilla de la televisión pública valenciana critica que se retransmitiera una corrida de toros en lugar de la manifestación contra Mazón
Trabajadores de la televisión pública valenciana À Punt han difundido este domingo un escrito en el que critican la emisión este sábado de una corrida de toros en lugar de la manifestación en las calles de Valencia por el aniversario de la dana, al que se han sumado también partidos políticos —PSPV, Compromís y Ens Uneix— y sindicatos.
En el escrito anónimo, que circula hoy por las redes sociales con la etiqueta #LaPlantilladÀPnoCalla, los trabajadores señalan que les "avergüenza enormemente" la decisión de la dirección de la televisión de emitir la corrida de toros a la hora de la protesta.
Un hecho, añaden, que "ha vuelto así a someter a la radiotelevisión pública valenciana a un alud de críticas y a un grado de descrédito inaceptables".
"Con el silencio cómplice de la dirección de informativos, À Punt dio la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente" de la Comunitat Valenciana, señala el escrito, que finaliza con la advertencia de que "la plantilla no calla".
Los comités de empresa de À Punt han pedido también la dimisión de la presidencia y del equipo de dirección al completo de CACVSA por demostrar, con la cobertura de ayer de la manifestación, su "incapacidad para gestionar el servicio público".
Ricard Gallego, consejero de À Punt, en representación del partido Ens Uneix, ha manifestado en un comunicado su rechazo "absoluto" a que no se conectara en directo con la manifestación y pedirá explicaciones en el próximo consejo de administración de la televisión pública.
La Unió de Periodistes Valencians ha trasladado su apoyo "absoluto" a la plantilla de la televisión valenciana.
