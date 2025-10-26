Valentziako telebista publikoko langileek kritikatu dute Mazonen aurkako manifestazioaren ordez zezenketa bat eman izana
Beharginek argitaratu duten Idatzi anonimoarekin bat egin dute, halaber, PSPV, Compromis eta Ens Uneix alderdiek eta zenbait sindikatuk ere. A Punt-eko enpresa batzordeak zuzendariaren eta zuzendaritza talde osoaren dimisioa eskatu du, bestalde.
Valentziako A Punt telebista publikoko langileek idatzi bat zabaldu dute igande honetan. Bertan kritikatu dutenez, atzo, zezenketa bat eman zuten kate horretan, Valentziako kaleetan goialdeko borraskaren urteurrenaren kariaz egindako manifestazioaren ordez. Kritika horrekin bat egin dute, baita, PSPV, Compromis eta Ens Uneix alderdiek eta zenbait sindikatuk ere.
#LaPlantilladAPnoCalla etiketarekin gaur sare sozialetan zabaldu den idazki anonimoan, langileek adierazi dute "izugarri lotsatzen" dituela telebistako zuzendaritzak zezenketa emateko hartutako erabakiak.
Gaineratu dutenez, Valentziako irrati eta telebista publikoak kritika ugari jaso ditu horregatik, eta onartezintzat jo dute "sinesmen galera hori".
"Albistegietako zuzendaritzaren isiltasunarekin A Punt taldeak bizkarra eman zion Mazon presidenteari eta bere Gobernuari erantzukizunak eskatzeko Valentziako herriak zabaldutako aldarriari", esan dute idatzian, eta amaieran ohartarazi dute "langileak ez direla isilduko".
A Punt-eko enpresa batzordeak zuzendariaren eta zuzendaritza talde osoaren dimisioa eskatu du, bestalde, manifestazioaren atzoko estaldurarekin "zerbitzu publikoa kudeatzeko ezintasuna" erakutsi dutela iritzita.
