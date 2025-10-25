Mazonen dimisioa eskatu dute berriz ere, uholdeen urteurrenaren atarian: "Aldarrikapenerako eta memoriarako unea da"
Manifestazio jendetsua —orain arteko hamabigarrena— egin dute arratsaldean Valentzia erdigunean, bertako Gobernuko presidente Carlos Mazonen dimisioa eskatzeko, iazko urriaren 29an, goialdeko borraska gertatu zenean, maila eman ez zuelako. "Mazon errudun", "Mazon espetxera", "Ez dugu ahaztuko, ez dugu barkatuko" eta antzeko oihuak entzun dira protestan, "aldarrikapenerako eta memoriarako unea den honetan"
Zorigaitzak Valentzia astindu zuenetik urtebete igaro denean, manifestaziorako deia egin dute berriro ere antolatzialeek, eta traktoreen atzean eman dituzte lehen urratsak martxa horretan bildutakoek.
Kartel asko ikusi dira protestan, bai eta Mazonen eta presidenteorde Susana Camareroren panpinak ere, eskuak odolez beteta eta hildakoen argazkiekin nahastuta: "Justizia", "Zuengatik gaude hemen" eta gisa horretako esaldiak zituzten idatzita pankarta eta karteletan.
Manifestazioa hasi denean, goialdeko borraskaren biktimen erakundeko presidente Marilo Gradolik atesekabetuta esan du, komunikabideen aurrean, urtebete geroago argitu gabe dagoela zer ari zen egiten Mazon arratsalde hartan. "Egia nahi dugu, biktimengatik eta egun hartan gaizki pasatu zuten pertsona guztiengatik", nabarmendu du.
Omenaldi hunkigarria egin diete Valentziako depresio isolatuan hildakoei
Urriaren 29an beteko da urtebete Valentzian goi geruzetako depresio isolatua (GOIDIa) izan zenetik, eta urteurrena baliatuz, Valentziako gizarteak omenaldi hunkigarri eta beroa egin die uholdeetan hildako 229 herritarrei. Besarkada sinbolikoa eman nahi izan diete biktimei eta horien senitartekoei, eta egia eta justizia eskatu dituzte.
2024ko urriaren 29ko goi-geruzetako depresio isolatuaren biktimen elkarteak antolatu du omenaldia, L'Horta Sud Kaltetuen Elkartearekin elkarlanean, Valentziako Olympia Antzokian.
Hildako bakoitzaren argazkia eta izenak proiektatu dira ekitaldian, baita uholdeek utzitako suntsiketaren irudiak ere. Biktimen senide eta lagunek lekukotza gogorrak irakurri dituzte, hildakoak gogoratuz eta mina partekatuz.
Beatriz Garrote 2006ko Valentziako Metroko Biktimen Elkarteko presidentea ere izan da bertan. Hitza hartu, eta adierazi du "ohorea" dela biktimen senideei "arnasa eta babesa eman ahal izatea", "bide luzea" izango baita. "Ez zaitezte bakarrik sentitu, ez baitzaudete", esan die.
Antzoki osoa zutik jarrita, txalo zaparrada handi batekin amaitu da bi ordu iraun duen ekitaldia, agertokian lokatzez zikindutako botak, erratzak eta kuboak zeudela. Atzean, boluntarioak eta biktimen hiru elkarteetako presidenteak zeuden, pankarta bati eusten. "Eta orain denok altxa dezagun ahotsa, jada altxa ezin duten horiengatik" zihoen, valentzieraz.
"Mazón, dimisión" oihukatuz amaitu da ekitaldia, gaur arratsaldean Valentziako erdigunea zeharkatuko duen manifestazioaren lelo nagusia oihukatuz, alegia. Milaka lagunek Valentziako Generalitateko presidentearen dimisioa eskatu dute berriz ere, depresio isolatua izan zenean egindako kudeaketagatik.
Bertan bildutakoen artean, Diana Morant Zientzia ministro eta PSPV-PSOEko idazkari nagusia, Pilar Bernabe Valentziako Gobernuko ordezkaria eta Monica Oltra Valentziako Gobernuko presidenteorde ohia zeuden.
Mohamedek berreskuratu du lapurtu zioten dirua baino gehiago, Erandioko herriaren elkartasunari esker
Erandioko herritar senegaldarraren istorioak, 3.500 euro lapurtu baitzizkioten fruta-denda batean erosten ari zela, amaiera zoriontsua izan du. Dendak laguntza-kanpaina bat jarri zuen martxan Mohamedek Afrikan bere familia bisitatzeko erabili behar zuen dirua berreskuratzeko, eta berreskuratu du lapurtu ziotena baino gehiago. Mohamedek, pozik, eskertu du herriko bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa.
Milaka lagunek parte hartu dute Gazako haurrei elkartasuna adierazteko manifestazioan, Bilbon
“Gure haurrak ere badira” plataformak antolatu du egun osoko elkartasun eguna. Manifestazioaren buruan, ikurrina eta Palestinako bandera eraman dute Bilboko lau eskolatako umeek, pailazoek lagunduta. Antolatzaileek gogoratu dute Gazako umeen kontrako biolentziak ez duela etenik, eta Israelek 360 ume palestinar dituela preso. Erakunde zein enpreseiNetanyahuren gobernuarekin harreman oro etetea eskatu diete, eta ekitaldia amaitzeko ehunka zapatila jarri dituzte Bilboko udaletxeko eskaileretan.
"Hurrengo geltokia: Amara-Easo" erakusketa, zabalik Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
Donostiako Amara-Erasoko trenbide inguruan egingo diren etxebizitzen hiru proiektu finalistak aurkeztu dituzte. Lehenak, “Habitar el bosque urbano” proiektuak, topoak libre utziko duen eremuan parke handi bat eta etxebizitza-mota askotarikoak egitea du helburu. Bigarrena, “Kalerik kale, plazatik plazara” izenekoa, Donostia eta Gasteizko arkitektoek diseinatutakoa da. Eta hirugarrenak, “Hari berdez hiria josi” proiektuak, erdigunea Amararekin egitea du helburu. Herritarrek, proiektuak ikusteaz gain, ekarpenak egiteko aukera izango dute gaurtik aurrera, Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
Haurren digitalizazio osasuntsua sustatzeko gida aurkeztu du Altxa Burua mugimenduak
Hego Euskal Herriko dozenaka familia elkartu dira Eibarren, Altxa Burua mugimenduaren lehenengo topaketa nagusian. Hitzaldiez gain, Doitu liburuxka aurkeztu dute; hain zuzen, haurren digitalizazio osasuntsua sustatzeko gida. Horrekin batera, mugimenduak eskatu du ikastetxeetan liburuen erabilera berreskuratzea eta pantaila aurrean egiten diren orduak murriztea.
Ertzaintzak sei gazte atxilotu ditu Urnietako tren-geltokian beste gazte bati indarrez lapurtzeagatik
Atxilotuetako bi, 13 urteko bat eta 16 urteko beste bat, aske utzi dituzte; beste laurak, 18 eta 21 urte bitartekoak, epailearen esku utziko dituzte datozen orduetan, dagozkien eginbideak amaitu ondoren.
Motorzale bat hil da Burgin izandako istripu batean
Larrialdi-zerbitzuetako langileek ezin izan dute ezer egin motorzalea bizirik ateratzeko, eta istripua gertatu den lekuan bertan hil da 54 urteko gizonezkoa.
Gizon bat atxilotu dute Alacanten emakume bat hiltzea leporatuta
41 urteko beste gizon bat ere atxilotu dute, ustezko hiltzaileari biktimaren gorpua aldamenetik kentzen lagundu omen ziolako. Dirudienez, urriaren hasieran gertatu zen hilketa matxista hori.
Erripagaña auzoko herritarrek udal zerbitzuak eskatu dituzte
Mila pertsona atera dira kalera protestan larunbat honetan, lau udalerri (Iruñea, Burlata, Uharte eta Egues) lotzen dituen auzo horretan gutxieneko udal zerbitzu publikoak eskatzeko.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, bost edukiontzi, auto bat, farol bat eta lonja bat erretzea egotzita
Udaltzaingoak hainbat suteren ustezko egilea atxilotu du, Amadeo Deprit kalean sute bat piztu ostean.