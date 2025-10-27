Osakidetza adelanta una semana la vacunación de la gripe para toda la población en Bizkaia y Gipuzkoa
Osakidetza ha decidido adelantar una semana la apertura de la vacunación contra la gripe con cita previa para toda la población en los centros de salud de Bizkaia y Gipuzkoa, debido al incremento de los casos y la presión asistencial registrada en ambos territorios. En Álava, por su parte, se mantiene el calendario previsto, aunque el Departamento de Salud no descarta ajusten en función de la evolución epidemiológica.
Desde este lunes, todas las personas de Bizkaia y Gipuzkoa pueden pedir cita a través de la web de Osakidetza o contactando directamente con su centro de salud. El Departamento de Salud y Osakidetza han animado a vacunarse a toda la población, especialmente a los grupos de riesgo y a la población infantil y joven, recordando que “la vacuna es la mejor herramienta para prevenir esta enfermedad o, al menos, evitar complicaciones en la salud en caso de contagiarse del virus de la gripe”.
La gripe se adelanta en Euskadi
Los datos epidemiológicos confirman que la gripe se ha adelantado este año unas cuatro semanas respecto a campañas anteriores. Bizkaia es actualmente el territorio con mayor incidencia, con 118 casos por cada 100 000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (45,24) y Álava (15,22). En el conjunto de Euskadi, la incidencia es de 78,58 casos por cada 100 000 habitantes.
Las urgencias por gripe representan el 0,88 % del total, con el Hospital Santa Marina a la cabeza (3,53 %). La ocupación media de camas hospitalarias supera el 75 % en todos los territorios, y en algunos centros, como Santa Marina, rebasa el 85 %.
En la semana del 20 al 26 de octubre, Osakidetza registró 583 casos, frente a los 533 de la semana anterior, confirmando el aumento sostenido en la transmisión del virus. En las primeras cuatro semanas de campaña, se han contabilizado 1735 casos, tres veces más que en el mismo periodo del año anterior (573).
Los ingresos hospitalarios acumulados ascienden ya a 192, frente a los 21 del año pasado. En las UCI también se ha incrementado la presión: ocho personas permanecen ingresadas, frente a entre una y tres en campañas previas.
Ante esta situación, el Departamento de Salud y Osakidetza mantienen el centro de vacunación sin cita previa de La Casilla, en Bilbao, que permanecerá abierto todos los días, de 08:00 a 20:00 horas. Desde su apertura el pasado viernes, 4799 personas han sido vacunadas contra la gripe.
