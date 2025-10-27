Osasuna

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak astebete aurreratu du gripearen txertaketa herritar guztientzat Bizkaian eta Gipuzkoan

Intzidentzia hirukoiztu egin da iazko datuekin alderatuta, eta ospitaleetan % 75etik gorako batez besteko okupazioa erregistratu da.

A* Jesús Garzaron/Gobierno de Navarra F* 2025_10_20 T* Fernando Domínguez, Consejero de Salud presenta la campaña de la gripe. L* Centro de Salud de Barañain.
Gizon bat txertoa jasotzen, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak erabaki du astebete aurreratzea Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-zentroetan gripearen aurkako txertaketaren hasiera, herritar guztiek hitzordua eskatuta, bi lurraldeetan izan den presio asistentzialaren eta kasuen gorakadaren ondorioz. Araban, bestalde, aurreikusitako egutegiari eutsiko zaio, baina Osasun Sailak ez du baztertzen bilakaera epidemiologikoaren arabera egokitzea.

Astelehen honetatik aurrera, Bizkaiko eta Gipuzkoako pertsona guztiek eska dezakete hitzordua Osakidetzaren webgunearen bidez edo zuzenean beren osasun-zentroarekin harremanetan jarrita. Osasun Sailak eta Osakidetzak herritar guztiak animatu dituzte txertoa hartzera, batez ere arrisku-taldeak, haurrak eta gazteak, eta gogoratu dute txertoa dela gaixotasun hori prebenitzeko tresnarik onena, edo, gutxienez, gripearen birusaz kutsatuz gero osasun-konplikazioak saihesteko tresnarik onena.

Gripea aurreratu egin da Euskadin

Datu epidemiologikoek baieztatzen dute gripea lau bat aste aurreratu dela aurten, aurreko kanpainekin alderatuta. Bizkaia da gaur egun intzidentzia handiena duen lurraldea, 100.000 biztanleko 118 kasurekin; ondoren, Gipuzkoa (45,24) eta Araba (15,22) daude. Euskadi osoan, intzidentzia 100.000 biztanleko 78,58 kasukoa da.

Gripeak eragindako larrialdiak guztizkoaren % 0,88 dira, Santa Marina Ospitalea buru dela ( % 3,53). Ospitale-oheen batez besteko okupazioa % 75etik gorakoa da lurralde guztietan, eta zentro batzuetan, Santa Marinan adibidez, % 85etik gorakoa.

Urriaren 20tik 26ra bitarteko astean, Osakidetzak 583 kasu erregistratu zituen, eta aurreko astean, berriz, 533, birusaren transmisioak etengabe gora egin zuela baieztatuz. Kanpainaren lehen lau asteetan, 1.735 kasu zenbatu dira, aurreko urteko aldi berean baino hiru aldiz gehiago (573).

Ospitaleratze metatuak 192 dira jada, iaz 21 izan ziren bitartean. Zainketa intentsiboetako unitateetan ere presioa handitu da: zortzi pertsona ospitaleratuta daude, eta aurreko kanpainetan, berriz, bat eta hiru artean.

Egoera horren aurrean, Osasun Sailak eta Osakidetzak Casillako (Bilbo) txertaketa-zentroa mantenduko dute, aurretiko hitzordurik gabe. Zentroa egunero egongo da irekita, 08:00etatik 20:00etara. Joan den ostiralean ireki zenetik, 4.799 pertsonak jaso dute gripearen aurkako txertoa.

Gripea Txertoak Osakidetza Bizkaia Gipuzkoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

GRAFCAV5695. BILBAO (ESPAÑA), 27/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), visita este lunes el ambulatorio Doctor Areilza de Indautxu (Bilbao) acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez (d). EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripea goizago etorri delako aurten

Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere, Bizkaian. "Txertoa jarrita, urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X