Detectan en una grulla el primer caso de gripe aviar en Navarra

El Gobierno de Navarra ha confirmado la detección del primer caso de gripe aviar en la Comunidad Foral, en concreto en una grulla muerta en un humedal de la zona de Arguedas.

Así lo han indicado desde el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que han apuntado que quedan otras muestras pendientes de contrastar en el laboratorio, todas ellas en grullas migratorias.

Al respecto han remarcado que se trata en todos los casos de aves silvestres, sin que por el momento se haya detectado ningún caso de gripe aviar en granjas.