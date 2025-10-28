ENFERMEDADES
Detectan en una grulla el primer caso de gripe aviar en Navarra

Se trata de una grulla migratoria muerta en un humedal de la zona de Arguedas. De momento, no se ha detectado ningún caso de gripe aviar en granjas navarras. En la Comunidad Autónoma Vasca se han contabilizado 19 positivos en lo que va de año. 

Grullas migratorias. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Hegazti gripe kasu bat hauteman dute Nafarroan, kurrilo batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra ha confirmado la detección del primer caso de gripe aviar en la Comunidad Foral, en concreto en una grulla muerta en un humedal de la zona de Arguedas.

Así lo han indicado desde el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que han apuntado que quedan otras muestras pendientes de contrastar en el laboratorio, todas ellas en grullas migratorias.

Al respecto han remarcado que se trata en todos los casos de aves silvestres, sin que por el momento se haya detectado ningún caso de gripe aviar en granjas.

Casos de gripe aviar en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

En lo que va de año, se han detectado varios focos de gripe aviar en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), la mayoría en aves silvestres. 

En Bizkaia, se han contabilizado 10 positivos, 9 de ellas en aves silvestres  —Getxo (1), Sestao (1), Berango (1), Lekeitio (1), Portugalete (1), Barakaldo (2), Erandio (1) y Santurtzi (1)— y una en el Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz

En Álava, los casos positivos ascienden a 6, todas ellas en aves silvestres: 4 en Vitoria-Gasteiz, 1 en Barrundia y 1 en Alegria-Dulantzi. 

Gipuzkoa es el territorio con menos casos hasta el momento, con tres: 1 en Donostia / San Sebastián, 1 en Lasarte-Oria y 1 en Errenteria. 

