Detectan un caso de gripe aviar en una gaviota patiamarilla en Lasarte-Oria
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha confirmado en las últimas semanas la presencia de varios focos de Gripe Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en aves silvestres en distintos puntos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) entre ellos uno localizado en Lasarte-Oria.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha instado a "no tocar, ni alimentar aves muertas o enfermas" y a "avisar al 112 en caso de detectar algún ejemplar en esa situación".
Según ha apuntado, el ave afectada en este caso, una gaviota patiamarilla, fue detectada en el término municipal dentro del seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico.
"Aunque la cepa no ha demostrado capacidad de transmisión entre personas, el Gobierno Vasco mantiene la vigilancia activa y recuerda que las aves silvestres actúan como reservorio natural del virus, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto directo con aves muertas o enfermas, sus excrementos o secreciones", han indicado desde el Ayuntamiento.
Además, las mismas fuentes han apelado a la "colaboración ciudadana" y han recordado "la importancia de no alimentar a los animales silvestres, ya sean aves como palomas, gaviotas o gorriones, o mamíferos como gatos".
"La presencia de alimento favorece la concentración de animales en determinados puntos, lo que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades y deteriora la limpieza urbana", han incidido. Asimismo, el Ayuntamiento ha recomendado no acercarse ni manipular aves muertas o moribundas; evitar el contacto con sus excrementos; no alimentar a las aves silvestres; vigilar a las mascotas para impedir que se acerquen a aves muertas o enfermas y en caso de observar algún ejemplar en esas condiciones, contactar con el 112 indicando el lugar exacto para que se proceda a su retirada de forma segura.
Desde el Consistorio han subrayado que estas medidas "son fundamentales para proteger tanto la salud de las personas como la de los animales domésticos".
