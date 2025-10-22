Hegazti gripearen kasu bat hautematen dute Lasarte-Orian, kaio hankahori batean
Udalak "hildako edo gaixotutako hegaztiekin, haien gorotzekin edo jariakinekin kontakturik ez izatea" gomendatu du.
Hainbat hegazti gripe foku baieztatu ditu, azken asteetan, Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Azken kasua Lasarte-Orian hauteman dute.
Lasarte-Oriako Udalak ohar bidez eskatu du gaixorik edo hilda dauden hegaztiak ez ukitzeko eta horietako aleren batekin topo eginez gero 112 larrialdi telefonora deitzeko.
Gaitzarekin kutsatutako kaio hankahori bat detektatu dute Lasarte-Orian, agintariek egin ohi duten jarraipenaren baitan.
Gaixotasunaren anduiak gizakien artean transmititzeko gaitasunik erakutsi ez duen arren, Eusko Jaurlaritzak gaiarekiko zaintza lanak mantentzen ditu. Ildo horretan, hilda edo gaixorik dauden hegaztiekin edota horien gorotzekin eta jariakinekin harreman zuzenik ez izatea gomendatu du Lasarte-Oriako Udalak.
Gainera, animalia basatiak ez elikatzearen garrantzia azpimarratu du Udalak, izan usoak, kaioak edo katuak, eta horretarako herritarren laguntza eskatu du.
Kalean elikagaia uzteak animaliak gerturatzea eragiten du, eta horrek gaixotasunak transmititzeko arriskua areagotzen duela nabarmendu dute Udaletik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da
Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egiten duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan eta, besteak beste, tabakoa eta lurrungailuak bezalako deribatuak kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu.
Osakidetzak txertaketa-zentro bat jarriko du Bilbon, gripearen aurkako txertoa aldez aurreko hitzordurik gabe jasotzeko
Ostiral honetatik aurrera, Bilboko La Casillako pabilioian 15 postu eskainiko dizkie herritar guztiei, 08:00etatik 20:00etara, gripearen aurkako txertoa jartzeko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe, pandemian egin zuen bezala.
Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria
Joan Roca buru izan duen epaimahaiak Landa saritzea erabaki du, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
AP-8 errepideko zirkulazioa ohiko martxan dabil, Usurbil parean, hiru istripuren ondorioz bost kilometroko auto-ilarak izan ostean
Zirkulazioa oso motela izan da Irunerako noranzkoan. Hiru istripu izan dira, eta, ondorioz, errei bat itxi dute eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira. 09:00ak pasata, erreia ireki dute eta zirkulazioa ohiko martxara itzuli da pixkanaka. Gainera, Zamudion kamioi batek eta auto batek elkar jo dute, eta horrek trafikoa moteldu du BI-637 errepidean.
Amaya Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian
Ertzaintzak botatako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan.
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatu kideek hiru urtera arteko epea izango dute, bakoitzak bere legedira egokitzeko.
Tim Atkin ardoaren 'influencer'-a Remelluri upategian dago dastaketa esklusibo batean
Sare sozialetan arrakasta handia duen adituak Arabako Errioxako 140 upeltegi zeharkatuko ditu, urteko txosten entzutetsua egiteko. Txosten horretan oinarritzen dira upategi eta kontsumitzaile asko nora joan edota zer erosi erabakitzeko garaian.
Zientzia Asteak 25. urteurrena ospatuko du, 200 jarduera eskainita, doan, eta adin guztientzako
Urriaren 22an irekiko da EAEko hiru hiriburuetako eta Barakaldoko tailer eta ibilbide didaktikoetan izena emateko epea.
Mohamedek Erandioko bizilagunen babesa eta elkartasuna jaso du
Urriaren 9an, Mohamed Dien senegaldarrari lapurreta egin zioten. Bankutik atera berri zegoen, Afrikako familiari bidali beharreko 3.500 euro zeramatzala, eta bi emakumek lapurtu egin zizkioten. Erandioko bizilagunak diru-bilketa bat egiten ari dira Mohamedi laguntzeko.