Hegazti gripearen kasu bat hautematen dute Lasarte-Orian, kaio hankahori batean

Udalak "hildako edo gaixotutako hegaztiekin, haien gorotzekin edo jariakinekin kontakturik ez izatea" gomendatu du.

Kaio hanka-hori bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
Kaio hanka-hori bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat hegazti gripe foku baieztatu ditu, azken asteetan, Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapena, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Azken kasua Lasarte-Orian hauteman dute. 

Lasarte-Oriako Udalak ohar bidez eskatu du gaixorik edo hilda dauden hegaztiak ez ukitzeko eta horietako aleren batekin topo eginez gero 112 larrialdi telefonora deitzeko. 

Gaitzarekin kutsatutako kaio hankahori bat detektatu dute Lasarte-Orian, agintariek egin ohi duten jarraipenaren baitan. 

Gaixotasunaren anduiak gizakien artean transmititzeko gaitasunik erakutsi ez duen arren, Eusko Jaurlaritzak gaiarekiko zaintza lanak mantentzen ditu. Ildo horretan, hilda edo gaixorik dauden hegaztiekin edota horien gorotzekin eta jariakinekin harreman zuzenik ez izatea gomendatu du Lasarte-Oriako Udalak. 

Gainera, animalia basatiak ez elikatzearen garrantzia azpimarratu du Udalak, izan usoak, kaioak edo katuak, eta horretarako herritarren laguntza eskatu du. 

Kalean elikagaia uzteak animaliak gerturatzea eragiten du, eta horrek gaixotasunak transmititzeko arriskua areagotzen duela nabarmendu dute Udaletik. 

