Hegazti gripearen lehen kasua hauteman dute Nafarroan, kurrilo batean 

Paseko kurriloa da (hegazti basatia) Arguedaseko hezegune batean hilda aurkitu dutena. Edozein kasutan, oraingoz ez da positiborik izan Nafarroako etxaldeetan. Euskal Autonomia Erkidegoan 19 positibo zenbatu dira urtea hasi zenetik. 

Grulla kurrilo EFE
Kurrilo migratzaileak. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hegazti gripearen lehen kasua atzeman dute Nafarroan, kurrilo batean, Foru Gobernuak astearte honetan jakinarazi duenez. 

Arguedaseko urmael batean hilik aurkitu duten paseko hegaztia da positibo eman duena. Edozein kasutan, gaur gaurkoz, ez da positiborik izan etxaldeetan eta hegazti ustiategietan

Landa Garapenerako departamentutik azaldu dutenez, beste hainbat lagin aztertzen ari dira laborategian, guztiak ere hegazti migratzaileak (kurriloak). 

Jose Mari Aierdi kontseilariaren esanetan, migrazio mugimenduak direla eta, ohikoa da hegazti basatiak kutsatzea. Dena den, hegazti ustiategietako arduradunei prebentzio neurriak areagotzea eskatu die, kasu bat hautemanez gero hegazti guztiak sakrifikatu behar baitira. 

Hegazti gripe kasuak Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan

Urtea hasi denetik hainbat hegazti gripe agerraldi izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, ia denak hegazti basatietan. 

Bizkaian 10 positibo zenbatu dira, 9 hegazti basatietan —Getxo (1), Sestao (1), Berango (1), Lekeitio (1), Portugalete (1), Barakaldo (2), Erandio (1) eta Santurtzi (1)— eta 1 Gorlizeko Fauna Sendatzeko Zentroan.

Araban 6 positibo erregistratu dituzte, guztiak hegazti basatietan: 4 Gasteizen eta bana Barrundian eta Dulantzin. 

Azkenik, gaur gaurkoz, Gipuzkoa da hegazti gripe kasu gutxien dituen lurraldea. Hiru dira guztira, bana Donostian, Lasarte-Orian eta Errenterian. 

