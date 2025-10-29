Juan Carlos I: "La democracia no cayó del cielo"
El rey emérito español, Juan Carlos I, ha reivindicado su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al trono (22 de noviembre de 1975) y lo ha hecho en una entrevista en el diario francés Le Figaro en la que subraya que esta "no cayó del cielo" y lamenta que en la política actual no reine el "espíritu de la Transición".
"La democracia no cayó del cielo", ha sostenido Juan Carlos I en su primera entrevista desde que se marchó al exilio en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dabi, donde se ha llevado a cabo como preludio de la publicación el próximo 5 de noviembre de sus memorias en Francia. "Tras cuarenta años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva; es mi herencia", ha añadido.
Y en lo que se refiere al golpe de Estado de 1981, no duda en reconocer que le dolió la implicación de Alfonso Armada. "No hubo un golpe, sino tres. El golpe de (Antonio) Tejero, el de Armada y el de los diputados próximos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", ha denunciado.
Por último, Juan Carlos I también ha comentado en su entrevista el motivo de su exilio en Emiratos Árabes Unidos, explicando que si se marchó a Abu Dabi fue para ayudar a su hijo Felipe VI. "Busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran venir a encontrarme fácilmente", ha añadido.
