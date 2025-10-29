MONARKIA
Juan Carlos I.a: "Demokrazia ez zen berez etorri"

Tronura iritsi zela 50 urte betetzear diren honetan, Espainiako errege emerituak nabarmendu du 1981eko otsailaren 23an, bat barik, hiru estatu kolpe egon zirela. 

JUAN CARLOS I

Juan Carlos I.a. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos I.a errege izendatu zutela 50 urte betetzear diren honetan, Espainian demokrazia ezartzeko egin zuen lana txalotu du errege emerituak. Le Figaro Frantziako egunkarian egin dioten elkarrizketan azpimarratu duenez, demokrazia ez zen berez etorri.   

"Demokrazia ez zen zerutik erori", esan du Juan Carlos I.ak 2020ko abuztuan Espainia utzi eta Abu Dhabin kokatu zenetik egin duen lehen elkarrizketan. Hain zuzen ere, datorren azaroaren 5ean argitaratuko da errege emerituaren memoriak jasotzen dituen liburua, Frantzian. "Berrogei urteko diktaduraren ostean, indarrean dagoen demokrazia bat eman nien espainiarrei, hori da nire herentzia", gaineratu du. 

1981eko Estatu-kolpeari dagokionez, Alfonso Armada militar ohia zenaren inplikazioak min eman ziola onartu du. "Bat barik, hiru (Estatu) kolpe izan ziren. (Antonio) Tejeroren kolpea, Armadarena eta frankismotik gertu zeuden diputatuena. Alfonso Armada 17 urtez egon zen nire ondoan. Asko maite nuen eta traizio egin zidan. Jeneralak konbentzitu zituen, nire izenean hitz egiten zuela esanez", salatu du.

Azkenik, Juan Carlos I.ak Arabiar Emirerri Batuetan erbesteratu izanaren arrazoia ere aipatu du. Argi utzi du Felipe VI.a semeari laguntzeko joan zela Abu Dhabira. "Nire herrialdeko kazetariek erraz aurkituko ez ninduten tokiren bat bilatu nuen", gehitu du.

Juan Carlos Ia Espainia Frankismoa Gizartea

