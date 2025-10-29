Salud
¿Por qué se ha adelantado este año la llegada del virus de la gripe? El jefe de Epidemiología de Osakidetza aclara nuestras dudas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zergatik aurreratu da aurten gripearen birusaren etorrera?
Olatz Prat | Tais San José | EITB

Última actualización

El jefe de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud del Gobierno Vasco Pello Latasa indica que el pico de casos que estamos viviendo estas semanas podrían ser o no el inicio de la epidemia de gripe estacional. La clave que explica la incidencia de la gripe reside en la cepa de este año

Gripe Salud Gobierno Vasco Enfermedades Sociedad

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

