Bizkaia
Los vecinos y vecinas de Zalla, entre la preocupación y la indignación por la inseguridad en los pasos a nivel

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zallako bizilagunak, trenbide-pasaguneetako segurtasunik ezak eragindako kezkaren eta haserrearen artean
EITB

Este jueves, el conductor de una furgoneta falleció tras colisionar con un tren a la altura de un paso a nivel de la localidad. Los vecinos reclaman soluciones, aunque reconocen que no es fácil dado que Zalla cuenta con más de 30 pasos a nivel debido a que la línea C4 de Renfe atraviesa la localidad. 

Zalla Víctimas de accidentes de tráfico Bizkaia Sociedad

