Zallako bizilagunak kezkatuta eta haserretuta, trenbide-pasaguneengatik
Ostegun honetan, furgoneta bateko gidaria hil egin da trenarekin talka egin ostean, trenbide-pasagune baten parean. Auzokideek konponbideak eskatu dituzte, baina jakin badakite ez dela erraza izango. Izan ere, Zallak 30 trenbide-pasagune baino gehiago ditu, Renfeko C4 lineak herria zeharkatzen baitu.
Zure interesekoa izan daiteke
Furgoneta baten gidaria hil da Zallan, tren batek ibilgailuaren kontra talka eginda
Istripua 15:00ak aldera gertatu da, eta, talkaren ondorioz, trena errailetik atera da.
Miren Arzalluz: "Museo honen dimentsio bikoitzak erakartzen nau: nazioartera begira, baina herrian errotuta dago”
Arantza Ruizek Guggenheim Bilbao Museoaren zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko 12 minutos saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitutakoan, eta ondoren EITB Nahieran atarian.
Urriaren 15eko grebaren ondorioz jaso ez duten soldataren zenbatekoa Gazako azpiegituretara bidera dezatela eskatu dute Nafarroako irakasleek
Hezkuntza kontseilariari eskatu diote lanuzteen ondoriozko soldatatik deskontatutako dirua UNRWAra bideratzeko, Palestinako hezkuntza azpiegiturak berreraikitzeko.
Auto-ilarak A-8 errepidean Bilbon, Donostiarako noranzkoan, hainbat autoren arteko istripuaren ondorioz
Istripua Zorrotzako bihurguneetan gertatu da 3 autoren artean eta gutxienez 2 pertsona zauritu dira. Auto-ilarak 4 kilometrokoak dira.
Lanean ari zen ertzain batek positibo eman du droga proban, Ertzaintzaren autoarekin beste ibilgailu baten aurka talka egin ostean
Autoaren barruan, hanka igeltsatsuta zuen gizon bat (gidaria), haur bat eta emakume bat zeuden. Lehenengo biak Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetara eraman dituzte, zaurituta. Ertzaintzak kautelazko neurriak hartu ditu, eta agente horrek bulegoan egingo du lan kontranalisiaren emaitza jaso eta gertatutakoa argitu arte.
Gasteizko ikastetxe batean 12 urteko bi neskatok 6 urteko bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Adingabeen Fiskaltzak Arabako Foru Aldundira bidali du kasua, ustezko bi egileak inputaezinak direlako.
Emakume bat hil da Erriberrin, auto-istripuz
Gidatzen zuen autoak erdibidea pasatu eta kontrako norabidean zetorren kamioi baten aurka jo du. 41 urteko emakume donostiarra tokian bertan hil da, eta kamioiaren gidaria arin zauritu da.
Zergatik agertu da gripea goizago? Osakidetzako Epidemiologia buruak zalantzak argitu dizkigu
Pello Latasa Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko epidemiologia-zaintzarako buruak azaldu duenez, asteotako intzidentzia-kasuak sasoiko gripearen epidemiaren hasiera izan daitezke, edo epidemiaren gorakada "goiztiarra". Zepan datza aurtengo gripearen eraginaren gakoa.
Eta covidarekin zer? "Oraindik gure artean dago, baina bere zirkulazioa murriztu da"
Pello Latasa Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko zaintza epidemiologikoko buruaren esanetan, covidaren birusak gure artean jarraitzen du, baina "zirkulazio gutxi gorabehera egonkorra" izaten ari da.