Zallako bizilagunak kezkatuta eta haserretuta, trenbide-pasaguneengatik

20220525212502_zalla_
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetan, furgoneta bateko gidaria hil egin da trenarekin talka egin ostean, trenbide-pasagune baten parean. Auzokideek konponbideak eskatu dituzte, baina jakin badakite ez dela erraza izango. Izan ere, Zallak 30 trenbide-pasagune baino gehiago ditu, Renfeko C4 lineak herria zeharkatzen baitu. 

Zalla Trafiko istripuen biktimak Bizkaia Gizartea

