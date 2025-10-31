Día de Muertos

“En México la muerte se celebra con alegría”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Naiara Ballesteros | Unai Isusi

Katty, del restaurante Tapachula, nos cuenta cómo vive el Día de Muertos lejos de México: "Una celebración para recordar con alegría a quienes ya no están".

 

 

