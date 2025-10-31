“Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Tapachula jatetxeko Kattyk, Mexikotik urrun, Hildakoen Eguna nola bizi duen kontatu digu: “Bertan ez daudenak alaitasunez gogoratzeko ospakizuna da”.
Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?
Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera.
Santurtziko Udalak aurreikusi du ostiralean sartu-irteerak egin ahal izango dituztela hondoratze baten ondorioz euren etxebizitzetan konfinatutako auzokideek
Debido a la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Santurtzi, de forma subsidiaria, va a acometer los trabajos, ya que se trata de una zona privada. Las labores ya se han iniciado y se espera que mañana los vecinos puedan acceder a las viviendas.
Espetxera bidali dituzte sexu-erasoa egiteagatik Iruñean atxilotutako lau gizonak
El auto afirma que existe “riesgo grave de fuga y de ocultación de pruebas” y se les imputa un delito de agresión sexual y otro de robo.
Zallan trenak harrapatuta hildako gidaria banatzaile lanetan ari zen, ELAren arabera
Sindikatuak zabaldu dituen datuek diote aurten lanean hil diren pertsonen % 29 gidariak izan direla eta jasaten dituzten “lan erritmo altuak” salatu ditu.
Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean
Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.
Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela
Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.
Santurtziko eraikin bateko garajeko sabaia hondoratu da eta bizilagunak etxe barruan harrapatuta geratu dira
Lokalaren jabeak horma bat bota zuen eta etxeetara asartzeko atariak dauden patioa hondoratzea eragin zuen. Orain, bizilagunak etxetik sartu eta atera ezin dabiltza. Behin-behineko hiru pasabide jarriko dira bizilagunek joan-etorriak egin ditzaten.
Neo, garbitzen, kafea egiten eta landareak ureztatzen dakien robota
AEBko 1X Technologies enpresak Neo aurkeztu du, etxeko lanak egiteko pentsatutako adimen artifizialeko robot humanoidea. 2026an jarriko dute salgai AEBn, 20.000 dolarreko prezioan.
Gidari bat atxilotu dute Tuteran, A68an kontrako noranzkoan 11 km gidatzeagatik
Alkoholaren eraginpean zegoen, eta gidabaimena indarrean izan gabe zirkulatzen ari zen.