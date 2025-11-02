Diáspora vasca
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Argentina vibra al ritmo vasco: Tandil celebra la multitudinaria Semana Nacional Vasca 2025

Argentina vibra al ritmo vasco: Tandil acoge la Semana Nacional Vasca 2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Argentina euskal erritmoan murgildu da: 2025eko Euskal Aste Nazionala hartu du Tandilek
author image

EITB

Última actualización

La ciudad se ha convertido en punto de encuentro para la diáspora vasca en Argentina. Entre dantzaris, herri kirolak y kalejiras, más de mil asistentes han proclamado la fuerza y la continuidad de las tradiciones vascas.

Comunidad Autonóma Vasca Argentina Latinoamérica Sociedad

Te puede interesar

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas. Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes. Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores. Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección.

Cargar más
Publicidad
X