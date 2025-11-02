Euskal diaspora
Argentina euskal giroan murgildu da: 2025eko Euskal Aste Nazionala hartu du Tandilek

Argentina vibra al ritmo vasco: Tandil acoge la Semana Nacional Vasca 2025
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hiria Argentinako euskal diasporaren topagune bihurtu da. Dantza, herri kirol eta kalejira artean, mila lagun baino gehiago bildu dira euskal kultura aldarrikatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoa Argentina Latinoamerika Gizartea

