TRANSPORTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Puente Colgante suspenderá su servicio desde este lunes hasta el día 22 para cambiar los cables de la barquilla

Durante el periodo donde no funcione el Puente Colgante, el servicio de botes que cruza la ría se reforzará y dos embarcaciones trabajarán simultáneamente de 06:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.
Imagen de archivo del Puente Colgante.
Euskaraz irakurri: Zerbitzua etengo dute Bizkaia Zubian astelehenetik hilaren 22ra, ontziaren kableak aldatzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Puente Colgante suspenderá su servicio de trasbordo de vehículos y pasajeros desde este lunes, 3 de noviembre, hasta el próximo día 22 debido a las obras programadas para el cambio de los 18 cables que sustentan la barquilla.

"Se trata de una actuación de vital importancia para continuar ofreciendo un servicio seguro y de calidad, como hasta ahora", han explicado desde el Puente Bizkaia.

En principio, el servicio del trasbordador que une Portugalete y Getxo quedará suspendido desde el lunes 3 a las 06:00 horas y se reanudará el sábado 22 también a las 06:00 horas. No obstante, estas fechas podrían variar si se producen condiciones meteorológicas adversas.

El servicio de botes que cruza la ría ha sido informado de esta suspensión y se verá reforzado, de manera que trabajará simultáneamente con dos embarcaciones, de 06:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas los sábados y de 09:00 a 22:00 horas los domingos.

Asimismo, el Puente Bizkaia habilitará un servicio de minibús de domingo a viernes, que partirá a medianoche y a la una de la madrugada de Getxo y a las 00:30 horas y las 01:30 horas desde Portugalete. Para utilizar este servicio será obligatorio haber adquirido previamente el ticket en las expendedoras del Puente. 

Bizkaia Getxo Transporte público Portugalete Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas. Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes. Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores. Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección.

Cargar más
Publicidad
X