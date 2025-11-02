GARRAIOA
Zerbitzua etengo dute Bizkaia Zubian astelehenetik hilaren 22ra, ontziaren kableak aldatzeko

Zerbitzuak funtzionatzen ez duen bitartean, itsasadarra zeharkatzen duen txalupa-zerbitzua indartu egingo da, eta bi ontzi aldi berean ibiliko dira 06:00etatik 22:00etara, astelehenetik ostiralera.

Zubi Esekiaren artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaia Zubiak, Zubi Esekiak, bertan behera utziko du bere zerbitzua astelehen honetatik, azaroak 3, hilaren 22ra, ontziari eusten dioten 18 kableak aldatzeko lanak direla eta.

"Berebiziko garrantzia duen jarduera da, orain arte bezala, zerbitzu segurua eta kalitatezkoa eskaintzen jarraitzeko", azaldu dute enpresatik.

Portugalete eta Getxo lotzen dituen transbordadorearen zerbitzua asteleheneko 06:00etan etengo dute, eta hilaren 22an hasiko da berriro ere martxan, 06:00etan.

Etenaldia dela eta, itsasadarra zeharkatzen duen txalupa zerbitzua indartu egingo da, eta bi ontzi arituko dira aldi berean lanean, 06:00etatik 22:00etara astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 22:00etara larunbatetan eta 09:00etatik 22:00etara igandeetan.

Era berean, Bizkaia Zubiak minibus zerbitzua eskainiko du igandetik ostiralera, gauerdian eta goizaldeko ordu batean Getxotik eta 00:30ean eta 01:30ean Portugaletetik abiatuta. Zerbitzu hori erabiltzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik txartela erostea zubiko saltokietan.

Bizkaia Getxo Garraio publikoa Portugalete Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

