Avispa asiática, una especie invasora que genera preocupación

18:00 - 20:00
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En apenas dos semanas han muerto tres personas en Galicia por picaduras de avispa asiática, lo que ha incrementado la preocupación por esta especie invasora  también en Euskal  Herria.

 ¿Qué deberíamos hacer si vemos el nido de una avispa asiática?  Oier Alberdi, tratador de la avispa negra, ha dado algunos consejos ante esta compleja cuestión.

Animales Sociedad

