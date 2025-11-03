LIZTOR ASIATIKOA
Liztor asiatikoa, espezie inbaditzaile eta kezkagarria

18:00 - 20:00
Bi aste eskasetan hiru pertsona hil dira Galizan liztor asiatikoaren ziztadez. Horrek  espezie inbaditzaile honekiko kezka areagotu egin du Euskal  Herrian ere. Zer egin beharko genuke liztor asiatikoaren habia ikusten badugu?  Oier Alberdi liztor beltzaren tratatzaileak zenbait aholku eman ditu gai konplexu honen aurrean.

